전남광주 폭염 속 10㎜ 비…밤에 열대야 나타날 듯

AI 핵심 요약beta
- 13일 광주·전남에 폭염 속 가끔 비 내리겠다.
- 오후 6시부터 밤 12시까지 5~10㎜ 비 예보했다.
- 대부분 33도 안팎, 열대야와 온열질환 주의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주는 폭염이 이어지는 가운데 가끔 비가 내리겠다.
13일 광주지방기상청에 따르면 이날 오후 6시부터 밤 12시까지 가끔 비가 내리겠다. 하루 동안 예상 강수량은 5~10㎜로 전망된다.
기온은 대부분 지역에 33도 안팎으로 올라 무덥겠다. 밤사이 25도 이상 유지돼 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.
전날 오후 6시부터 이날 오전 6시까지 밤 최저기온은 광주 27.6도, 고흥 27.5도, 강진 27.4도, 영암 27.4도, 다도(나주) 27.4도, 장성 27.2도, 무안 27.1도, 함평 27.0도, 목포 26.9도, 보성 26,9도, 순천 26.8도, 염산(영광) 26.8도 등으로 나타났다.
현재 폭염주의보는 광주권과 전남권(흑산도·홍도, 거문도·초도, 완도여서도 제외) 대부분에 발효됐다.
기상청 관계자는 "온열질환 발생 가능성이 있으니 물을 충분히 마시고 격렬한 야외 활동을 가급적 자제"해야 한다고 당부했다.
bless4ya@newspim.com