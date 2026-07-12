경기교육청, 수시 대학입학박람회 개최...학생·학부모 1만여 명 북적

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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 지난 11일 아주대학교 체육관 및 연암관에서 도내 학생과 학부모를 대상으로 '2027학년도 수시 대학입학정보박람회'를 개최했다고 12일 밝혔다.

도교육청에 따르면 변화하는 2027학년도 대학 입시에 대비해 학생 맞춤형 진로·진학 설계를 돕고자 마련된 이번 박람회에는 전국 주요 대학 입학사정관과 경기도 대입진학지도 리더교사들이 대거 참여했다. 주말을 맞아 대입 정보를 얻으려는 학생과 학부모 등 1만여 명이 몰려 성황을 이뤘다.

2027학년도 경기도교육청 수시 대학입학정보박람회 모습. [사진=경기도교육청]

행사장 내 대학별 상담 부스에서는 전형별 준비 방법과 지원 전략을 알아 보려는 참가자들의 발길이 종일 이어졌다.

특히 도교육청이 별도로 운영한 '1대1 대입진학 상담존'에서는 사전 신청한 1300여 명의 학생이 참여해 리더교사들과 함께 학교생활기록부를 기반으로 한 심층 상담을 진행했다. 상담은 단순한 지원 가능 대학 안내를 넘어 학생의 진로와 학업 이력을 종합적으로 분석해 구체적인 수시 지원 전략을 도출하는 방식으로 진행돼 큰 호응을 얻었다.

아울러 이번 박람회에서는 정보 소외 계층이 없도록 특수교육 대상 학생과 대안교육기관 학생들을 위한 맞춤형 대입 상담 창구도 함께 운영해 공교육의 신뢰도를 높였다.

도교육청은 향후 경기진학정보센터를 통한 상시 상담 체계를 유지하는 한편 도내 25개 교육지원청이 주관하는 고교학점제 기반 1대1 맞춤형 대입진학 컨설팅을 지속해서 확대 운영할 방침이다.

경기도교육청 관계자는 "변화하는 대입 제도에 도내 학생들이 능동적으로 대응할 수 있도록 체계적인 진학 지원 시스템을 강화하겠다"고 말했다.

도교육청은 오는 18일 고양 킨텍스 제2전시장에서 북부권 학생과 학부모 1만여 명을 대상으로 한 수시 대학입학정보박람회를 연속 개최할 예정이다.

1141world@newspim.com