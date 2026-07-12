특목·자사고 SKY 합격자 6년새 최저..."정시 학생부 반영 확대 영향"

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종로학원 "정시에 학생부 반영 확대 영향"



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 서울대·고려대·연세대(SKY) 입학생 중 특수목적고(특목고)와 자율형사립고(사사고) 출신이 최근 6년 사이 가장 적은 것으로 나타났다.

12일 종로학원이 지난 6월 30일 기준 대학알리미의 대학별 신입생 출신고교 공시자료를 분석한 결과에 따르면 2026학년도 SKY 신입생 중 특목·자사고 출신 합격자는 3252명으로 집계됐다. 이는 지난해(3485명)보다 233명(6.7%) 감소, 최근 6년 사이 가장 작은 수치이다.

서울대 정문 풍경. [사진=뉴스핌DB]

세 학교 전체 입학생(1만3609명)에서 특목·자사고 출신이 차지하는 비중도 지난해 25.9%에서 올해 23.9%로 2.0%포인트(p) 하락했다.

2021·2022학년도만 해도 이 비율은 30.4%이었으나 2023학년도에 29.6%를 기록해 30%대가 무너진 이후 꾸준히 하향곡선을 그렸다.

학교 유형별로는 과학고 출신 합격자가 5년 전보다 32.7% 감소해 감소율이 가장 높았다. 외국어고·국제고는 28.1%, 자율형사립고는 5.7% 각각 줄었다. 다만 영재학교 출신 합격자는 555명으로 최근 6년 중 가장 많았다.

대학별로는 서울대의 특목·자사고 출신 합격자는 작년 1천372명에서 올해 1378명으로 6명 늘어 비슷했다. 연세대는 989명에서 828명으로 161명(16.3%), 고려대는 1124명에서 1046명으로 78명(6.9%) 각각 감소했다.

종로학원은 학생부에서 비교과보다 교과의 영향력이 커지고 정시에서 학생부 반영이 확대된 것이 특목·자사고 학생들에게 불리하게 작용한 것으로 분석했다.

임성호 종로학원 대표는 "최근 자연계열 고교생이 인문계열 대학으로 교차지원을 하면서 외고·국제고 학생이 정시에서 상당한 타격을 받았을 수 있다"라고도 했다.

이어 "2027학년도에는 지역의사제가 도입되고, 2028학년도부터는 내신 5등급제와 고교학점제가 전면 적용돼 지금과는 다른 양상이 나타날 가능성이 있다"고 전망했다.

jason14@newspim.com