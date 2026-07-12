[MLB] MIN 고우석, 빅리그 두 번째 등판 첫 무실점+홀드...SF 이정후는 침묵

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에 최근 데뷔한 미네소타 고우석이 빅리그 두 번째 등판에서 홀드를 기록했다.

고우석은 12일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 LA 에인절스와의 정규시즌 홈경기에 5-3으로 앞선 8회 등판해 1이닝 1피안타 1볼넷 무실점을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 미네소타 고우석이 12일 열린 2026 MLB 정규시즌 LA 에인절스와의 홈경기에서 공을 던지고 있다. [사진=로이터] 2026.07.12 football1229@newspim.com

팀의 세 번째 투수로 등판한 고우석은 세이브 요건을 채운 중간 투수에게 주는 홀드를 처음으로 챙겼다. 미네소타는 5-3으로 이겼다.

고우석은 첫 타자 본 그리섬을 우익수 플라이를 잡았다. 다음 타자 조 아델에겐 볼넷을 허용했다. 이어 웨이드 메클러에게 2루수 땅볼을 유도해 1루 주자를 잡았다. 하지만 덴세르 구스만에게 내야 안타를 맞아 1, 2루 실점 위기를 맞았다.

득점권 위기에서 고우석은 로건 오호피를 2구 만에 유격수 직선타로 처리하고 이닝을 마쳤다. 21구를 던져 13개를 스트라이크로 꽂았다. 고우석의 이날 포심 패스트볼 최고 구속은 시속 155㎞를 기록했다.

고우석은 이틀 전 클리블랜드 가디언스를 상대로 미국 진출 2년 반 만에 빅리그에 데뷔해 역대 30번째 한국인 메이저리거가 됐다. 당시 1이닝 1피안타(1피홈런) 1탈삼진 1실점을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 샌프란시스코의 외야수 이정후. [사진=로이터]

샌프란시스코의 이정후는 콜로라도와의 홈경기에 우익수, 7번타자로 출전해 3타수 무안타로 침묵했다. 전날(11일) 시즌 100안타 고지를 밟았던 이정후의 타율은 0.306(327타수 100안타)으로 하락했다.

이정후는 3회 첫 타석에서 1루수 땅볼에 그쳤다. 5회 삼진을 당한 이정후는 7회 3루수 포구 실책으로 출루했다. 그러나 곧바로 후속 타자의 병살타 때 2루에서 아웃됐다. 샌프란시스코는 4-2로 승리했다.

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