[2026WC] '벨링엄 멀티골' 잉글랜드, 연장 접전 끝에 노르웨이 2-1 제압 4강 진출

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드가 주드 벨링엄의 멀티골(한 경기 2골 이상)에 힘입어 노르웨이의 돌풍을 잠재우고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강에 올랐다.

잉글랜드는 12일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 대회 8강전에서 노르웨이를 연장 접전 끝에 2-1로 꺾었다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 주드 벨링엄(오른쪽 첫 번째)이 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강 노르웨이전에서 득점한 직후 골 세리머니를 하고 있다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

해결사는 벨링엄이었다. 벨링엄은 전반 추가시간 동점골에 이어 연장 전반 역전 결승골까지 터뜨렸다. 이번 대회 득점을 6골로 늘리며 잉글랜드를 위기에서 구했다.

초반 흐름은 잉글랜드가 주도했다. 잉글랜드는 공을 오래 소유하며 노르웨이 수비를 흔들었지만, 촘촘한 수비 간격에 막혀 결정적인 장면을 쉽게 만들지 못했다.

선제골은 노르웨이의 몫이었다. 전반 36분 왼쪽 측면에서 공을 잡은 안드레아스 셸데루프가 안쪽으로 파고든 뒤 왼발 킥을 시도했다. 크로스 타이밍이었지만, 공은 절묘한 궤적을 그리며 골문 안으로 들어갔다.

잉글랜드는 전반 종료 직전 균형을 맞췄다. 전반 추가시간 2분 앤서니 고든의 패스를 받은 벨링엄이 박스 안에서 드리블로 공간을 만든 후 왼발 슈팅을 날려 동점골을 터트렸다. 전반 추가시간 케인이 골망을 흔들었지만 오프사이드 판정으로 득점이 취소됐다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 주드 벨링엄(왼쪽 첫 번째)이 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강 노르웨이전에서 득점한 직후 골 세리머니를 하고 있다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

후반에도 팽팽한 흐름이 이어졌다. 노르웨이는 후반 10분 문전 혼전 상황에서 토르비에른 헤겜이 골망을 갈랐지만, 비디오판독(VAR) 결과 코너킥 이전 엘링 홀란의 반칙이 확인돼 득점이 인정되지 않았다.

노르웨이는 후반 31분 코너킥 상황에서 크리스토페르 아예르의 헤더가 크로스바를 강하게 때리며 아쉬움을 삼켰다. 잉글랜드도 부카요 사카의 측면 돌파와 낮은 크로스로 반격했지만 추가 득점에는 실패했다.

정규시간에 승부를 가리지 못한 두 팀은 연장전에 들어갔다. 승부는 연장 전반 3분 갈렸다. 교체 투입된 잉글랜드의 미드필더 모건 로저스의 중거리 슈팅을 골키퍼 외르야 뉠란이 제대로 처리하지 못했고, 흘러나온 공을 벨링엄이 오른발로 차 넣었다.

잉글랜드는 이후 수비를 강화하며 한 골 차 리드를 지켰다. 노르웨이는 연장 후반 홀란을 빼고 예르겐 스트란드 라르센을 투입하는 승부수를 던졌지만 끝내 동점골을 만들지 못했다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 주드 벨링엄(왼쪽 첫 번째)이 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강 노르웨이전에서 엘링 홀란과 이야기를 나누고 있다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

벨링엄은 미드필더로 출전하면서도 이번 경기 멀티골에 성공하며 대회 6호골을 기록했다. 팀의 주장이자 최전방 공격수 케인과 함께 6골을 넣으며 잉글랜드 준결승 진출에 혁혁한 공을 세웠다.

노르웨이는 16강에서 브라질을 꺾고 8강에 오르는 이변을 만들었지만, 4강 문턱에서 도전을 멈췄다. 1998년 이후 처음 월드컵 본선에 나선 노르웨이는 사상 첫 메이저대회 8강이라는 성과를 남겼다. 홀란은 이번 대회 7골을 넣으며 분전했지만, 이날 경기에서는 골을 넣지 못했다.

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