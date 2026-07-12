[인터뷰] 김성종 전 동해해경청장 "해양 전문 변호사로 새 출발"

강원·경북 동해안 현장 누빈 '현장형 리더'…이젠 '바다를 잘 아는 변호사' 변신

"청렴은 국민과의 약속 앞세워 해양 사고·어업 분쟁·해상 풍력까지 통합 대응"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = '현장형 리더'로 불리며 2년 6개월이라는 최장수 동해지방해양경찰청장 기록을 세운 김성종 전 청장이 해양·보험·방산 분야를 전문으로 하는 변호사로 돛을 올리며 새로운 항해에 나섰다.

12일 뉴스핌은 김성종 전 청장을 만나 강원·경북 동해안과 거친 동해바다를 지키던 지휘관에서 해양안전과 해양주권 수호 경험을 바탕으로 바다와 사람, 산업을 함께 아우르는 법률 전문가로의 전환을 선택한 그의 구상과 각오를 들어봤다.

김성종 전 동해지방해양경찰청장.[사진=김성종 변호사] 2026.07.11 onemoregive@newspim.com

김 전 청장은 2005년 해양경찰에 입문해 20년간 국민의 생명과 바다를 지키는 일에 매진했다. 수사국장과 제주·동해지방해양경찰청장을 역임하며 수많은 해양사고와 분쟁 현장을 지휘했고 "공직의 마지막을 동해에서 마무리할 수 있었던 것은 큰 행운"이라며 아름다운 동해바다와 정 많은 강원도 주민들을 "오래도록 기억에 남을 소중한 인연"으로 회상했다.

퇴직을 앞두고 그의 고민은 "쌓아온 경험을 어떻게 가장 의미 있게 이어갈 것인가"였다. 국가를 위해 일하던 공직을 내려놓은 뒤에는 "어려움을 겪는 한 사람, 한 기업, 한 마을의 권익을 지키는 데 경험을 쓰고 싶다"며 해양사고·어업 분쟁·해상풍력 등 해양산업 전반을 다루는 법률전문가의 길을 선택했다.

김 전 청장이 공직 생활 동안 가장 중요하게 생각한 가치는 청렴이다. 그는 "공직자의 청렴은 특별한 덕목이 아니라 국민과의 약속"이라며 어떠한 상황에서도 부정한 청탁이나 금품을 받지 않고 인사와 업무를 공정한 원칙에 따라 처리하기 위해 노력해 왔다고 강조했다.

이 말은 해양경찰 조직을 넘어 대한민국 모든 공직자에게 향한 메시지로 읽힌다. 국민이 공직자에게 부여한 권한은 개인의 특권이 아니라 국민 전체를 위한 위임이며 따라서 청렴은 선택 가능한 미덕이 아니라 '위임받은 권한을 어떻게 쓰는지에 대한 최소한의 계약조건'이라는 인식이다. 부정한 청탁과 금품수수, 불투명한 인사와 특혜는 곧 국민과의 약속을 깨뜨리는 행위라는 경고와도 같다.

그는 공직사회가 스스로를 "국민과 계약한 사람"으로 인식해야 청렴 기준이 자연스럽게 높아진다고 지적했다. 제도와 규정만으로 청렴을 확보하려 하기보다 인사 한 건, 예산 집행 한 번, 회의에서의 발언 하나까지 국민 눈높이를 기준으로 삼는 일상적 선택이 중요하다는 점도 분명히 했다.

김 전 청장은 자신이 후배와 동료들에게 "원칙은 분명하지만 사람에게는 따뜻한 리더"로 기억되기를 바란다고 말했다. 그는 조직은 결국 사람이 움직인다는 믿음 아래 직원 한 사람 한 사람의 장점을 먼저 보고 잘한 일은 공개적으로 칭찬하는 문화를 만들고자 했다.

실제 월요일 주간회의에서는 일부러 칭찬거리를 찾아 공개적으로 격려하는 방식을 유지했다. 김 전 청장은 "동료의 좋은 면을 먼저 보는 '천시불여인화(天時不如人和)'의 조직문화가 정착될 때 구성원들의 역량이 100% 이상 발휘되고, 그것이 모여 조직의 실력이 된다"고 강조했다. 청렴과 사람 중심 조직문화는 서로 충돌하는 가치가 아니라 공직 신뢰와 성과를 함께 끌어올리는 두 축이라는 판단에서 나온 것일 것이다.

김성종 전 동해해경청장. 사진은 동해해경청장 근무 당시 독도와 울릉도를 운항하는 여객선에 승선해 현장 안전을 점검하고 있는 모습. [사진=동해해경청]2025.12.09 nulcheon@newspim.com

김 전 청장에게 동해바다는 "인생의 중요한 시간을 함께한 특별한 공간"이다. 동해지방해양경찰청장으로 근무하며 매일 마주하던 바다와 지역 주민들로부터 많은 것을 배우고 느꼈다는 그는 동해를 "대한민국의 현재이자 미래"로 규정하고 적극적인 정책 패로다임의 전환을 이야기했다.

그는 동해가 우리 영토인 독도를 품고 있는 바다로서 주권의 최전선이자 북극항로 시대와 해상풍력·해양에너지 산업 발전으로 물류·에너지·해양산업의 중심축으로 부상하는 성장의 무대라고 진단했다.

"동해를 지킨다는 것은 단순히 바다를 지키는 것이 아니라 살아 있는 영토와 주권을 지키는 일"이라는 그의 인식은 동해를 안보·물류·에너지·환경이 어우러진 전략적 자산으로 바라봐야 한다는 정책적 제언으로 이어졌다.

해양개발 확대 속 어업인·사업자·지역사회 간 갈등에 대해서는 "어느 한쪽의 일방적인 양보로 해결될 수 없는 문제"라며 충분한 정보 공개와 지속적인 소통, 공정한 보상과 적법한 절차가 상생의 전제조건이라고 강조했다. 변호사로서는 선박사고·어업 분쟁은 물론 해상풍력·해양개발·해양보험 등 새롭게 발생하는 다양한 법률 문제에서 이러한 갈등을 조정하는 역할을 맡겠다는 구상이다.

김 전 청장은 스스로를 "바다를 가장 잘 아는 변호사가 되기 위해 노력하는 변호사"라고 소개했다. 해양안전과 수사, 국제협력, 정책을 두루 경험한 20년의 해양경찰 경력을 "변호사로서 무엇과도 바꿀 수 없는 자산"으로 평가했다.

영국에서 해상법을 공부하며 국제 해상법 체계를 익혔고 서울대에서 보험법 연구로 박사학위를 취득한 점도 강점이다. 그는 "해양사고는 대부분 보험과 손해배상 문제로 이어지는 만큼 현장 경험과 법률이 함께 결합돼야 의뢰인에게 실질적인 도움이 된다"고 설명한다.

그가 자신 있게 내세우는 분야는 선박충돌·화재·침몰 등 해양사고, 해양보험, 어업 분쟁, 중대재해, 해상풍력을 포함한 해양산업 전반이다. 조류·기상·항해 환경·선박 운항 특성 등을 함께 이해해야 하는 해양사고의 특수성을 누구보다 잘 알고 있다는 점을 내세우며 해양경찰 수사와 해양안전심판원 재결, 손해배상·보험 분쟁 등 복수 절차가 동시에 진행되는 사건을 통합적으로 다룰 수 있다고 했다.

국제협력관으로 근무하며 구축한 해외 해양경찰 기관·해양 전문가 네트워크도 그의 경쟁력이다. 김 전 청장은 국제 해상분쟁, 선박 거래, 해외 진출 관련 법률 분야에서도 역량을 넓혀가며 "단순히 소송을 수행하는 변호사에 머물지 않고 사고 예방, 분쟁 조기 해결, 해양산업의 건강한 성장을 돕는 해양 전문 변호사"가 되겠다고 밝혔다.

우리나라 해운·수산업은 "거친 바다에서 위험을 감수하는 해양종사자들의 헌신"으로 유지된다는 것이 김 전 청장의 인식이다. 그는 해양경찰 재직 시절 사고뿐 아니라 임금·근로환경·보험·산업재해 등으로 어려움을 겪는 어업인·선원들의 현실을 가까이에서 보며 이들의 안전과 권익 보호가 국가뿐 아니라 법률가에게도 중요한 책무라고 느꼈다고 했다.

특히 외국인 선원의 인권 보호를 지속적인 관심 분야로 꼽았다. 김 전 청장은 "외국인 선원은 이제 우리 어업과 해운산업에서 없어서는 안 될 중요한 구성원"이라며 언어와 문화가 다르다는 이유로 부당한 대우를 받거나 권리를 제대로 보장받지 못하는 일이 있어서는 안 된다고 강조했다.

이러한 문제를 해결하는 것이 인권의 문제이자 해양산업의 지속가능성을 높이는 길이라는 판단 아래, 법률사무소 부설 외국인 선원 인권센터를 운영하며 외국인 선원과 어업인·선주들이 서로 신뢰할 수 있는 환경을 만드는 데 힘을 보태고 있다.

동해지방해양경찰청장 근무 당시 모습. [사진=동해지방해양경찰청]

또 국가 차원에서는 안전 인프라와 교육에 지속적으로 투자하고 해양안전·해양산업·해양영토를 하나의 큰 틀에서 바라보는 정책이 필요하다고 제언했다. 동해와 독도의 전략적 중요성이 북극항로 활성화와 해양에너지 산업 발전으로 더욱 커질 것이라는 전망 속에 이에 걸맞은 해양안전 역량과 해양정책을 강화해야 한다는 주장이다.

무엇보다 그는 공정하고 전문적인 수사체계가 해양안전의 또 다른 축이라고 강조했다. 정확한 사고 원인 규명과 신뢰받는 수사는 피해자 권리 보호와 재발 방지를 위한 사회적 교훈을 만드는 과정이며 변호사로서도 사건 발생 이후의 법률 대응뿐 아니라 예방·제도 개선·분쟁 조기 해결에 함께하는 역할을 목표로 삼겠다고 밝혔다.

김성종 전 청장의 "청렴은 국민과의 약속"이라는 말은 바다를 지키던 해양경찰에서 법률가로 옮겨가는 그의 행보를 관통하는 기준이자 대한민국 공직사회에 던지는 질문이다.

국민과 맺은 약속을 지키는 청렴, 원칙을 세우되 사람을 따뜻하게 대하는 리더십이 동해와 독도를 넘어 대한민국 공직의 신뢰를 다시 세울 최소한의 출발점이라는 점을 그는 조용하지만 단호한 목소리로 상기시키고 있다.

김성종 전 청장은 이제 해양전문 변호사로서 새로운 돛을 올렸다. 김 변호사는 제44회 사법시험에 합격해 사법연수원 34기로 수료했다. 현재 '법률사무소 선'의 대표 변호사로 활동하고 있다.

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