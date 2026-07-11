[프로축구] K리그2 수원 삼성, 슈팅 34개 퍼붓고도 안산에 1-2 역전패

대구FC, 성남에 3-2 역전승 3위 도약

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 삼성이 압도적인 공세를 퍼붓고도 충격적인 역전패를 당하며 선두 도약 기회를 놓쳤다.

수원은 11일 안산 와~스타디움에서 열린 K리그2 2026 17라운드 원정 경기에서 안산 그리너스에 1-2로 패했다. 이날 승리했다면 부산 아이파크(승점 33점)를 제치고 리그 선두로 올라설 수 있었으나 절호의 기회를 살리지 못했다.

수원은 10승 2무 4패(승점 32)가 되면서 선두 부산 아이파크(승점 33) 추격에 실패했다. 지난 4월 25일 전남 드래곤즈전 승리(2-1) 후 6연패에 빠졌던 안산은 모처럼 승리를 거두며 4승 2무 10패(승점 14)로 15위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김인성이 11일 K리그2 17라운드 수원 삼성과 홈 경기에서 결승골을 넣고 환호하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

수원은 전반 30분 강성진이 올 시즌 마수걸이 골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 하지만 후반 들어 안산의 매서운 반격이 시작됐다. 안산은 후반 17분 리마가 상대 수비수 고종현과의 몸싸움을 이겨낸 뒤 침착하게 골망을 흔들어 승부를 원점으로 돌렸다.

기세를 탄 안산은 역전까지 성공했다. 후반 37분 김정현의 패스를 받은 김인성이 오른쪽에서 중앙으로 파고든 뒤 강력한 중거리 슈팅으로 대역전극을 완성했다. 다급해진 수원은 경기 막판 총공세를 펼쳤다. 이날 수원은 무려 34개의 슈팅(유효슈팅 16개)을 퍼부었으나 안산의 육탄 방어에 가로막혔다.

같은 날 대구iM뱅크PARK에서는 대구FC가 성남FC에 3-2 역전승을 거뒀다. 대구(8승 5무 3패·승점 29점)는 8경기 연속 무패 행진을 달리며 3위로 뛰어올랐다. 파주프런티어는 화성FC를 2-1로 제압했고 용인FC와 충북청주FC는 1-1 무승부로 마쳤다.

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