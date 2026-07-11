사천시의회, 원구성 파행 장기화...지역사회 "의회 정상화 서둘러야"

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시의회 원구성이 장기간 표류하면서 지역사회 안팎에서 의회 정상화를 촉구하는 목소리가 커지고 있다.

경남 사천시의회 전경[사진=뉴스핌DB]2026.07.11

11일 뉴스핌 취재를 종합하면 이번 파행은 의장 선출 과정에서 불거진 갈등이 상임위원회 구성 문제로까지 이어지면서 시작됐다. 의장 선출 이후 여야 간 입장 차가 좀처럼 좁혀지지 않으면서 본회의가 정상적으로 열리지 못했고 원구성 역시 마무리되지 않은 상태다.

의회 기능이 사실상 멈추면서 각종 조례안 심의는 물론 주요 현안 처리와 예산 관련 의사결정에도 차질이 우려되고 있다. 시민들은 장기화되는 정치적 대립보다 의회 본연의 역할 회복이 우선돼야 한다고 입을 모았다.

시민 A씨는 "의회는 시민을 위해 존재하는 기관인데 자리 다툼으로 시간을 허비하는 모습은 실망스럽다"고 토로했다.

시민 B씨는 "누가 잘잘못이 있는지를 떠나 하루빨리 협상을 통해 의회를 정상화하고 민생을 챙기는 모습을 보여줘야 한다"고 질타했다.

지역 상공계와 시민사회도 우려를 나타냈다.

한 지역 경제계 관계자는 "경기 침체로 지역 상인과 기업들이 어려움을 겪는 상황에서 시의회까지 제 역할을 하지 못하면 지역 발전에도 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다"며 "정쟁보다 민생을 우선하는 책임 있는 모습을 보여야 한다"고 쓴소리를 던졌다.

시민사회 관계자는 "지방의회는 시민의 삶과 직결되는 정책과 예산을 심의하는 기관"이라며 "정치적 대립이 장기화되면 행정 추진에도 영향을 미칠 수 있는 만큼 사천시의회가 조속히 원구성을 완료하고 시민들이 맡긴 본연의 역할에 충실해야 한다"고 촉구했다.

m25322532@newspim.com