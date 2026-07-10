진천군, 참숯힐빙센터 개장…"숯 생산·체험·휴양 결합한 산림관광 거점"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

백곡면 전통 숯 산업 계승…폐열 재활용·집진시설로 친환경성 강화

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 전통 참숯 산업을 기반으로 한 체험형 산림관광 시설을 선보이며 새로운 지역 랜드마크 조성에 나섰다.

진천군은 백곡면에 조성한 '참숯힐빙센터'가 정식 운영을 시작했다고 10일 밝혔다.

참숯힐빙센터. [진천군] = 2026.07.10 baek3413@newspim.com

이 센터는 참숯 생산과 체험, 휴양 기능을 결합한 복합 산림문화 공간으로 지역 특화 관광자원 육성을 목표로 추진됐다.

백곡면은 조선 후기 천주교 박해를 피해 정착한 교우촌 주민들이 생계를 위해 참나무 숯을 생산하면서 숯 산업이 시작된 지역이다. 이후 풍부한 산림자원과 지리적 여건을 바탕으로 전통 숯가마 기술이 발전해 현재까지 가업 형태로 이어지며 전국 최대 규모의 참숯 생산지로 자리잡았다.

군은 이러한 지역 자산을 관광 콘텐츠로 확장하기 위해 백곡로 972 일원에 참숯힐빙센터를 조성했다.

운영은 생거진천참숯협동조합이 맡으며 이용 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다. 센터에는 숯가마 15기를 비롯해 휴게공간, 탈의실, 샤워실, 가족실, 매점 등 이용 편의를 위한 시설이 들어섰다.

특히 숯가마는 지역 농가와 강원대학교 간 산학협력을 통해 전통 숯 생산 방식과 현대식 온열 찜질 기능을 결합한 형태로 개발됐다. 이용객 동선과 작업 동선을 분리해 안전성을 높였으며 초고온부터 저온까지 다양한 온도의 찜질이 가능하도록 설계됐다.

또한 숯 생산 과정에서 발생하는 폐열을 온수 공급에 활용하는 폐열회수장치를 도입해 에너지 효율을 높였고 대기오염물질 저감을 위한 집진시설도 갖췄다.

허현미 진천군 산림녹지과 주무관은 "참숯힐빙센터는 생산과 체험, 힐링을 한 번에 즐길 수 있는 새로운 산림문화 공간"이라며 "여름철 색다른 힐링 관광지로 자리잡을 것으로 기대한다"고 말했다.

이용 요금은 일반 1만5000원, 진천군민은 1만원이다.

baek3413@newspim.com