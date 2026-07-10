군산시, 서해안 최대 해양레저파크 '오션팔레트' 개장

AI 핵심 요약beta
- 군산시가 10일 서해안 최대 해양레저단지 오션팔레트를 개장했다.
- 오션팔레트는 427억 투입해 인공파도풀·캠핑장 등 갖춘 국가 해양레저 거점시설이다.
- 군산시는 시설·콘텐츠를 확대하고 상시 안전관리로 대표 해양관광도시로 도약하겠다고 했다.
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고군산군도 연계 관광 활성화…사계절 해양레저 강화
[군산=뉴스핌] 이백수 기자= 전북 군산시는 서해안 최대 규모의 해양레저 복합관광단지 '오션팔레트'를 개장했다고 10일 밝혔다.
군산시는 이날 무녀도에 조성한 해양레저파크 '오션팔레트' 개장식을 열고 본격적인 운영을 시작했다.
개장식에는 황종우 해양수산부 장관과 이원택 전북특별자치도지사, 김재준 군산시장, 김의겸 국회의원, 도·시의원, 지역주민 등 200여 명이 참석해 개장을 축하했다.
오션팔레트는 해양수산부 해양레저관광거점 조성사업으로 2018년 군산이 전국 시범사업 대상지로 선정된 이후 추진된 국가사업이다. 전국 9개 지자체 가운데 군산이 가장 먼저 준공과 개장을 마친 첫 사례다.
총사업비 427억 원이 투입된 오션팔레트는 인공파도풀과 인피니티풀, 서핑장, 잠수풀, 레저레이크, 숲속 캠핑장, 아쿠아카페 등을 갖춘 서해안 최대 규모의 해양레저 복합시설이다.
개장식 이후 참석자들은 주요 시설을 둘러보며 운영 준비 상황과 안전관리 체계를 점검하고 가족 단위 체험시설 확충과 계절별 프로그램 운영 방안 등을 논의했다.
군산시는 체험시설과 휴게시설을 단계적으로 확대하고 사계절 해양레저 콘텐츠를 지속 발굴하는 한편 안전요원 상시 배치와 수질·시설물 관리, 응급의료 대응체계 구축 등 안전관리도 강화할 계획이다.
김재준 군산시장은 "오션팔레트를 지역경제에 활력을 불어넣는 해양관광의 성장동력이자 다시 찾고 싶은 대표 관광명소로 육성하겠다"며 "고군산군도와 연계한 해양관광 콘텐츠를 확대해 대한민국 대표 체류형 해양관광도시로 도약하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com