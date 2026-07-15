수요일·음력 6월 2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 15일(수요일·음력 6월 2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 기타를 치며 노래 부르던 시절을 그리워하겠다.
72년생 : 예상하지 못했던 좋은 소식이 들려오겠다.
84년생 : 방랑자처럼 떠돌 일이 생기겠다.
96년생 : 사랑하는 사람과의 이별이 올 수 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 사업이 탄탄대로로 들어서겠다.
73년생 : 생각보다 결과가 너무 좋겠다.
85년생 : 하는 일마다 돈이 쏟아지겠다.
97년생 : 어렵던 일이 해소되고 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 어렵던 문제가 시원하게 해결되겠다.
74년생 : 생각보다 결과가 매무 좋게 나타나겠다.
86년생 : 귀 기울이는 것이 좋겠다.
98년생 : 가만히 귀를 기울이면 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 주변 의견을 존중해 주는 것이 좋겠다.
75년생 : 멀리서 구원해달라는 요청을 받을 수 있겠다.
87년생 : 지금 좋은 소식이 오겠다.
99년생 : 미워도 다시 한 번 사랑해야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 절제와 자제가 필요한 때이겠다.
76년생 : 행동으로 실천하는 일만 남겠다.
88년생 : 상대방을 무시하는 것도 전략이겠다.
00년생 : 이상과 꿈을 이룰 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 빠르게 추진하는 것이 좋겠다.
77년생 : 믿은 곳에서 믿었던 소식이 들려오겠다.
89년생 : 소망하는 결과가 들려오겠다.
01년생 : 자기를 잡아주는 사람이 필요하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 다시 도전하면 좋은 결과로 이어지겠다.
78년생 : 나가지도 말고 물러나지도 말아야 하겠다.
90년생 : 자기 뜻을 가지고 걸어가야 하겠다.
02년생 : 가치와 철학을 가지는 것이 중요하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 내 마음을 달래주는 사람이 오겠다.
79년생 : 모험하지 않는 것이 좋겠다.
91년생 : 성과에 기대하는 것이 좋겠다.
03년생 : 묻지도 따지지도 말고 책을 읽으면 성공하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 돈 보다는 명예를 선택해야 하겠다.
80년생 : 내 인생의 동반자를 만나겠다.
92년생 : 무엇을 해도 돈이 되겠다.
04년생 : 새로운 일을 외국에서 할 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 처음으로 큰 사업을 수주하겠다.
81년생 : 상대방에게 양보해야 좋은 결과가 있겠다.
93년생 : 소신대로 일을 추진하는 것이 좋겠다.
05년생 : 바람 속에 새로운 사랑이 전해오겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 함께 가야 할 사람을 만날 수 있겠다.
82년생 : 포기하지 말고 다시 도전하면 성공하겠다.
94년생 : 바람을 막아주는 사람이 오겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 계속해서 좋은 일이 생기겠다.
83년생 : 술에 취해 방황할 일이 생기겠다.
95년생 : 투를 안 하면 사업을 끌고 갈 수 없겠다.