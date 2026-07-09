[프로농구] '3억2000만원' 삼성 이관희, 보수 조정서 승리...KCC 김동현은 구단 제시액

AI 핵심 요약beta
- KBL이 9일 재정위원회를 열어 이관희와 김동현 보수를 결정했다.
- 이관희는 선수 요구액 3억2000만원을 인정받아 역대 5번째 사례가 됐다.
- 김동현은 1억3000만원 요구했지만 재정위가 KCC 제시액 7500만원을 택했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로농구 서울 삼성 이관희가 구단과의 보수 조정에서 자신의 요구액을 인정받았다. 부산 KCC 김동현은 구단 제시액으로 다음 시즌 보수가 결정됐다.
KBL은 9일 오후 서울 강남구 KBL센터에서 제32기 제1차 재정위원회를 열고 이관희와 김동현의 보수 조정 신청 안건을 심의했다.
심의 결과 이관희의 다음 시즌 보수는 3억2000만원으로 확정됐다. 지난 시즌 보수 2억원을 받았던 이관희는 이번 협상에서 3억2000만원을 요구했다. 반면 삼성은 2억3000만원을 제시했고, 양측이 이견을 좁히지 못하면서 재정위원회 판단을 받게 됐다.
재정위는 이관희의 손을 들었다. 이관희는 KBL 보수 조정에서 역대 5번째로 선수 요구액이 인정된 사례가 됐다.
앞서 1998-1999시즌 김현국, 2019-2020시즌 박찬희, 지난 시즌 창원 LG 소속이던 두경민과 전성현이 보수 조정에서 선수 측 요구액을 인정받은 바 있다.
반면 김동현의 보수는 KCC가 제시한 7500만원으로 확정됐다. 김동현은 1억3000만원을 요구했지만, 재정위는 구단 제시액을 선택했다.
KBL 보수 조정은 구단 제시액과 선수 요구액 중 하나를 선택하는 방식으로 진행된다. 중간 금액으로 절충하지 않는다.
KBL은 이번 심의 결과에 대해 "양측의 입장과 선수의 활약도 등을 종합적으로 판단해 조금 더 가까운 금액으로 판단했다"고 밝혔다.
football1229@newspim.com