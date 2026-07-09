[인사] 한국가스안전공사

AI 핵심 요약beta
- 한국가스안전공사가 9일 1급 간부 승진·보임 인사를 단행했다
- 2급에서는 준법·안전보건·지역본부·지사장 등 중간관리자를 대거 조정했다
- 3급에서는 본사 부장과 전국 검사·안전진단 부서를 폭넓게 개편했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 1급
▲ 가스안전교육원장 권우철 ▲ 기획조정실장 홍승운 ▲ 경영지원처장 김명진 ▲ 안전정책처장 양윤영 ▲ 안전기준처장 심재호 ▲ 재난안전처장 김일우 ▲ 시험검사처장 김대식 ▲ 인증심사처장 정성원 ▲ 수소안전정책처장 장성수 ▲ 교수실장 홍용일 ▲ 안전연구실장 길성희 ▲ 에너지안전실증연구센터장 조완수 ▲ 대구광역본부장 배승균 ▲ 울산본부장 김병호 ▲ 강원광역본부장 전인주
◇ 2급
▲ 준법경영실장 이상걸 ▲ 안전보건실장 김국진 ▲ 서울서부지사장 임대규 ▲ 충북본부장 허덕회 ▲ 전남서부지사장 임현철 ▲ 경기서부지사장 최익환 ▲ 경기동부지사장 이덕연 ▲ 경기중부지사장 나홍기
◇ 3급
▲ 감사실 경영감사부장 윤혜진 ▲ 인사처 인사부장 안진용 ▲ 인사처 노무복지부장 하상준 ▲ 경영지원처 운영지원부장 제갈한일 ▲ 경영지원처 자산관리부장 김진혁 ▲ 디지털혁신처 AI디지털정책부장 김재구 ▲ 안전기준처 LP가스기준부장 곽은성 ▲ 재난안전처 상황관리부장 최성원 ▲ 시험검사처 제품평가부장 천영운 ▲ 석유화학진단처 화학물질안전부장 김동수 ▲ 수소안전검사처 수소검사평가부장 이용희 ▲ 수소안전검사처 수소안전진단부장 공덕환 ▲ 교육연수실 교육운영부장 이세나 ▲ 교수실 교수총괄부장 김원재 ▲ 서울광역본부 검사2부장 이덕권 ▲ 인천본부 검사3부장 문혜리 ▲ 부산광역본부 검사1부장 박종규 ▲ 부산광역본부 검사2부장 김부근 ▲ 경남본부 검사1부장 강택희 ▲ 경남서부지사 검사1부장 고병욱 ▲ 대구광역본부 검사2부장 강민석 ▲ 대구광역본부 검사3부장 김태형 ▲ 울산본부 검사부장 이응열 ▲ 울산본부 석유화학부장 허재림 ▲ 울산본부 화학물질검사진단부장 김훈 ▲ 충북본부 검사2부장 안정진 ▲ 충남본부 검사1부장 김강석 ▲ 충남본부 검사2부장 복인규 ▲ 광주광역본부 검사1부장 조상수 ▲ 광주광역본부 검사2부장 김봉우 ▲ 경기광역본부 안전지원부장 김나현 ▲ 경기북부지사 검사1부장 김성래 ▲ 경기북부지사 검사2부장 유황대 ▲ 경기서부지사 검사2부장 이종국
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