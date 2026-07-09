[2026WC] 축구협회 "청문회 최대한 협조"…참고인 손흥민은 MLS 일정, 참여 불투명

AI 핵심 요약beta
- 국회 문체위가 9일 축구협회 청문회 계획을 의결하고 22일에 개최한다.
- 청문회는 북중미 월드컵 탈락 이후 축구협회 운영 실태와 홍명보 감독 선임 절차를 점검하기 위해 진행한다.
- 정몽규 전 회장·홍명보 전 감독 등 13명 증인과 박지성·손흥민 등 10명 참고인이 지정됐으며 축구협회는 최대한 협조하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한축구협회가 국가대표팀 감독 선임 절차 등을 점검하는 국회 청문회에 협조할 전망이다.
국회 문화체육관광위원회는 9일 전체회의를 열고 '대한축구협회 현안 관련 청문회 실시계획서 채택의 건'을 의결했다. 청문회는 오는 22일 오전 10시 열린다.
이번 청문회는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 대한축구협회 운영 실태 전반과 홍명보 전 대표팀 감독 선임 절차를 점검하기 위해 마련됐다. 협회 운영 과정에서 드러난 문제점을 규명하고 정상화 방안을 모색하는 것이 목적이다.
축구협회 관계자는 "청문회에 최대한 협조할 계획"이라며 "증인으로 채택된 현직 인사들은 청문회에 출석할 예정"이라고 밝혔다.
청문회 증인으로 채택된 축구협회 측 인사는 정몽규 전 회장, 홍명보 전 대표팀 감독, 이임생 전 기술총괄이사, 이용수 부회장, 정해성 전 국가대표전력강화위원장, 김승희 전무이사, 김정배 전 상근부회장, 최영일 전 부회장, 김병지 부회장, 김진규 전 대표팀 코치, 한준희 전 부회장, 전한진 매니저, 박항서 전 부회장 등 13명이다.
이 가운데 현직 인사는 이용수 부회장, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 전한진 매니저 등 4명이다.
홍 전 감독도 청문회에 참석할 전망이다. 홍 전 감독은 북중미 월드컵 32강 진출 실패 책임을 지고 사퇴한 뒤 지난달 30일 귀국했다. 이후 이틀 만에 미국 로스앤젤레스 자택으로 출국하면서 '도피 논란'이 일었다. 그러나 홍 감독은 입장문을 통해 청문회 참석 의사를 밝혔다.
문체위는 홍 전 감독에게 대표팀 감독 선임 절차의 정당성, 월드컵 부진 원인과 경기 운영 책임, 조기 귀국 후 미국 재출국 경위 등을 물을 예정이다. 정 전 회장에게는 대한축구협회 운영, 국가대표팀 감독 선임 문제, 사퇴 배경과 시점의 적절성 등을 질의할 계획이다.
문체위는 증인 13명 외에 참고인 10명도 확정했다. 참고인 명단에는 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장, 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC), 황희찬(울버햄프턴) 등이 포함됐다.
다만 참고인은 출석 강제력이 없다. 해외파 선수들의 실제 출석 여부는 불투명하다. 특히 손흥민은 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)가 북중미 월드컵 종료 뒤 정규리그 일정을 재개하는 만큼 청문회 참석 가능성은 높지 않을 전망이다.
football1229@newspim.com