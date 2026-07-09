[격투기] 코너 맥그리거, 5년 만에 복귀…할로웨이와 UFC 329서 격돌

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='노토리어스' 코너 맥그리거(37·아일랜드)가 5년 만에 UFC에 돌아온다. '블레스드' 맥스 할로웨이(34·미국)와 13년 만에 2차전을 치른다.



전 UFC 페더급-라이트급 챔피언 맥그리거는 오는 12일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 열리는 'UFC 329: 맥그리거 vs 할로웨이 2' 메인 이벤트에서 할로웨이와 웰터급(77.1kg)으로 맞붙는다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=코너 맥그리거가 더스틴 포이리에를 상대로 펀치를 날리고 있다. [사진=UFC] 2026.07.09 iaspire@newspim.com

둘은 13년 만에 재격돌한다. 2013년 1차전에선 무릎을 다친 맥그리거가 레슬링을 앞세워 할로웨이에게 만장일치 판정승을 거뒀다.



"할렐루야. 맥이 돌아왔다." 코너 맥그리거(22승 6패)는 오늘 UFC 329 미디어데이 기자회견장에 나타나 복귀를 선언했다. 2021년 UFC 264에서 더스틴 포이리에와 맞붙어 다리가 부러지는 부상을 입은 후 5년 만이다. 그는 "돌아와서 기쁘다. 체중은 딱 알맞고, 몸 상태도 좋고, 정신은 어느 때보다 날카롭다"며 "계획을 세우고, 확정했으며 이제 전쟁에 나갈 준비가 됐다"고 말했다.



37살이라는 나이와 5년 간의 공백으로 인해 맥그리거의 경쟁력에 의문을 갖는 사람들도 있다. 맥그리거는 "의심하는 사람들이 틀렸단 걸 증명하는 것보다 더 좋은 건 없다"며 "누구든지 의견을 가질 자격이 있지만, 이번 주말 다시 한번 모두의 입을 다물게 해주겠다"고 큰소리쳤다.



오랜 공백기를 가진 맥그리거가 다시 돌아온 이유는 도전을 위해서다. 그는 "내 앞에 놓인 거대한 도전에 맞서 절대적 자신감을 갖고 임하고 있다"며 "복부에서 불꽃이 솟아오르고 있고, 이번에 그걸 전부 쏟아낼 것"이라고 강조했다. 상대 할로웨이와의 1차전에 대해서는 "얼굴에 펀치를 맞히고, 그를 내 아들로 만들었다"며 "심각한 부상을 입었음에도 그를 이겼고, 이번에도 분명 또 이길 것"이라고 자신감을 보였다.



할로웨이(27승 9패) 또한 맥그리거를 의심하지 않는다. 그는 "많은 사람들이 맥그리거를 의심하는데 완전 미친 얘기"라며 "그는 모든 일을 올바르게 처리하고 있고, 난 지금까지 봐왔던 모습 중 가장 위협적인 맥그리거와 마주할 준비가 됐다"고 단언했다. 또한 "누군가를 간과하기 시작하면 일이 잘 풀리지 않는 법"이라고 경계심을 늦추지 않았다.



[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=맥스 할러웨이가 저스틴 게이치에 펀치를 날리고 있다. [사진=UFC] 2026.07.09 iaspire@newspim.com

할로웨이는 1차전 패배에 집착하지 않는다. 그는 "모든 패배는 배움의 경험이고, 그 패배도 그저 그런 경험이었을 뿐"이라며 "그 이후 나는 대단한 일들을 해냈고, 나도 대단한 일들을 해낸 후 13년 만에 다시 이 자리에서 만났다"고 기대감을 드러냈다. 할로웨이는 3차전까지 원한다. 그는 "맥그리거가 다신 돌아올 생각을 하지 못하게끔 만들어주겠다"며 농담한 후 "사실 나는 맥그리거가 한 번 더 하고 싶게 만들어서 연말에 리매치를 치르길 원한다"고 희망을 밝혔다.



화끈한 두 타격가의 대결이다. 코너 맥그리거는 12살 때부터 복싱을 수련했고, 맥스 할로웨이는 15살 때부터 킥복싱을 수련했다. 맥그리거는 22승 중 19번을 (T)KO로 끝냈고, 할로웨이는 27승 중 12번이 (T)KO승이다. 맥그리거는 압박해서 강력한 왼손 스트레이트 펀치를 넣거나, 카운터 펀치를 넣는 걸 좋아한다. 할로웨이는 UFC 최다 타격 기록(3980)을 자랑한다. 한방 KO보단 연타를 통해 상대를 질식시킨다. 이번에도 파이트 보너스를 받을 만한 멋진 경기가 기대된다.



'UFC 329: 맥그리거 vs 할로웨이 2' 메인 카드는 오는 12일 오전 10시부터 tvN과 TVING에서 언더카드는 오전 8시부터 TVING에서 생중계된다.

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