부산시, 전국소년·장애학생체전 자원봉사자 해단식…유공자 32명 표창

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일 소년·장애학생체전 자원봉사자 해단식을 열고 유공자에게 표창을 수여했다.
- 행사에는 자원봉사자·시민 등 1500여 명이 참석해 활동 영상 상영과 체전 유공 시상, 세계 자원봉사자의 해 선포 퍼포먼스를 진행했다.
- 부산시청 로비에서는 세계 자원봉사자의 해 기념 V페스티벌을 열어 홍보·나눔·체험 프로그램을 운영했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 전국소년체전과 장애학생체전 운영을 지원한 자원봉사자를 격려하고 유공자에게 표창을 수여했다.
시와 시 자원봉사센터는 9일 오후 1시 30분 시청 대강당에서 '2026 전국소년(장애학생)체육대회 자원봉사자 해단식'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 지난 5월 열린 제55회 전국소년체육대회와 제20회 장애학생체육대회 현장에서 활동한 자원봉사자들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.
올해 UN이 지정한 '2026 세계 자원봉사자의 해'를 기념해 '부산 V-Festival'과 함께 진행돼 그 의미를 더했다. 행사에는 관계기관 인사와 자원봉사자 700명, 시민 800명 등 1500여 명이 참석했다.
행사는 식전공연과 개회를 시작으로 활동 영상 상영, 체전 유공 시상, 세계 자원봉사자의 해 선포 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 체전 유공 시상에서는 대회 운영에 기여한 우수 자원봉사자 32명에게 부산시장 표창이 수여됐다.
이날 진행되는 샌드아트 공연에서는 소년체전과 장애학생체전의 주요 장면을 되짚고, 하반기 자원봉사 방향인 '함께 만드는 자원봉사 도시 부산'의 의미를 표현했다.
시청 1층 로비에서는 오전 11시부터 '2026 세계 자원봉사자의 해' 기념 '제11회 부산 V-Festival'이 열렸다. 행사장은 세계 자원봉사자의 해 관련 사업과 사례를 소개하는 홍보존, 프리마켓과 기부 활동이 이뤄지는 나눔존, 재난안전·환경·평생교육·건강복지 체험 프로그램을 운영하는 체험존 등으로 구성됐다.
남정은 체육국장은 "전국에서 부산을 찾은 선수단과 관계자들에게 자원봉사자들의 응원과 지원이 기억으로 남을 것"이라며 "안전한 대회 운영을 뒷받침한 자원봉사자들에게 감사한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com