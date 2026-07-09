인천 철강 산지 제물포구 고용위기지역 지정…지원 본격화

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 9일 제물포구를 고용위기 선제대응지역으로 지정해 철강산업 근로자와 기업 지원에 나섰다.
- 이번 지정으로 제물포구에서 고용유지·직업능력 개발·생활안정 등 각종 고용지원사업을 우선 추진하게 됐다.
- 인천시는 국비 40억원 규모 버팀이음 프로젝트로 1096명에게 6억8900만원을 지급했고 참여 기준 개선과 홍보 확대를 예고했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지역 행정체제 개편으로 신설된 제물포구가 정부의 고용위기 선제대응지역으로 지정돼 지원이 이뤄진다.
인천시는 9일 고용노동부가 제물포구를 고용위기 선제대응지역으로 지정·고시함에 따라 이 곳의 철강산업 근로자와 기업에 대한 고용안정 지원을 본격 추진한다고 밝혔다.
이번 지정으로 제물포구에서는 고용유지 지원과 직업능력 개발, 생활안정 지원 등 정부의 다양한 고용지원사업을 우선적으로 추진할 수 있게 됐다.
앞서 시는 국비 40억원을 재원으로 한 '인천 철강업 버팀이음 프로젝트'를 통해 재직 근로자와 비자발적 퇴직자, 철강업 연관 화물운송 종사자 등을 대상으로 맞춤형 지원을 하고 있다.
버팀이음 프로젝트에는 현재까지 대상자 5250명 가운데 1265명이 신청했으며 이 가운데 1096명이 지원 대상으로 선정돼 모두 6억8900만원의 지원금 지급이 결정됐다.
시는 앞으로 사업 참여 기준을 개선하는 한편 제물포구 철강기업을 직접 찾아가는 설명회와 현장 홍보를 확대해 더 많은 근로자가 지원을 받을 수 있도록 할 계획이다.
hjk01@newspim.com