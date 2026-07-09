전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.09 (목)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

송영길, 전남광주서 출사표…"호남이 낳고 DJ가 선택했으며 李에 모든 것 바쳐"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 송영길 의원이 9일 전남광주통합특별시에서 민주당 당대표 출마를 공식 선언했다.
  • 그는 민주당을 하나로 세워 이재명 정부 성공과 총선 승리를 이끌겠다고 밝혔다.
  • 호남을 미래산업 거점으로 키우고 공정한 당 운영을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"민주당 다시 하나로 세울 것"…李 성공·총선승리·정권 재창출 강조
호남 반도체·AI 산업 육성, 공정 경선·당원 타운홀 등 '호남 4대 약속' 제시

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 당권 주자인 송영길 의원이 서울에 이어 9일 전남광주통합특별시에서도 당대표 선거 출마를 공식 선언했다.

전당대회 유권자인 대의원과 권리당원이 가장 많은 호남에서 정식으로 출마 선언을 하며 지지율을 끌어올리겠다는 전략이다. 

송영길 의원이 9일 남광주통합특별시의회 기자실에서 당대표 출마 기자회견을 하고 있다. [사진=송영길 의원실]

◆ "흔들리는 민주당 하나로 세우고 성과로 말하는 진짜 여당 만들 것"

송 의원은 "흔들리는 민주당을 다시 하나로 세우고 성과와 결과로 말하는 진짜 여당을 만들겠다"며 이재명 정부의 성공과 총선 승리, 정권 재창출을 이끌겠다고 밝혔다.

송 의원은 출마선언문에서 "호남이 낳았고 김대중 대통령이 선택했으며, 이재명 대통령과 민주당을 위해 모든 것을 바쳤던 송영길이 더불어민주당 당대표 선거에 출마한다"고 말했다.

그는 광주와 전남의 통합과 대규모 미래산업 투자 계획을 언급하며 호남을 출마선언 장소로 선택한 의미를 강조했다.

송 의원은 "광주와 전남이 40년 만에 하나가 돼 전남광주통합특별시가 출범했고, 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자가 호남으로 향하고 있다"며 "호남이 대한민국의 중심으로 일어서는 위대한 시작"이라고 했다.

이어 "흔들리는 민주당을 다시 하나로 세우겠다"며 "여당다운 여당, 성과와 결과로 말하는 일하는 여당을 만들어 이재명 정부를 성공시키고 총선 승리와 정권 재창출을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.

당대표 선거 출마를 선언한 송영길 더불어민주당 의원이 9일 전남광주통합특별시 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 찾아 윤상원 열사 묘역을 참배하고 있다. [사진=송영길 의원실]

"민주당 위기는 밖 아닌 안에서 시작...동지들이 편 갈라 서로 저주의 말 쏟아내"

송 의원은 현재 민주당이 처한 상황을 '위기'로 규정하고 당의 변화와 쇄신 필요성을 강조했다.

그는 지방선거 결과와 당내 갈등 등을 거론하며 "이번 지방선거에서 우리는 압승에 실패했고 반드시 이겨야 했던 서울과 대구, 경남에서 당의 총력을 모아내지 못했다"고 지적했다.

이어 "이재명 정부의 가장 든든한 힘이 되어야 할 여당이 정부와 불편한 모습을 보였다"며 "불투명한 경선과 공천은 한솥밥을 먹던 식구를 동지에서 적으로 돌아서게 만들었고 그 결과가 나비효과처럼 번져나갔다"고 주장했다.

다만 송 의원은 "누구 한 사람의 탓으로 돌리지 않겠다. 이것은 우리 모두의 책임"이라며 "위기는 밖에서 온 것이 아니라 우리 안에서 시작됐다"고 말했다.

그러면서 "국민의 삶보다 교조적 개혁과 정통성 논쟁에 매달리고, 하나가 되어야 할 민주당 동지들이 편을 갈라 서로를 저주하는 말을 쏟아내고 있다"며 당내 분열을 비판했다.

송 의원은 "실력과 책임으로 증명하는 진짜 여당, 확실한 비전으로 국민과 함께 이기는 민주당을 만들어야 한다"며 "그것이 개혁이고 민생이며 이재명 정부의 성공"이라고 밝혔다.

송영길 더불어민주당 의원이 9일 국립 5·18민주묘지를 찾아 작성한 방명록. [사진=송영길 의원실]

◆ "위기 극복의 힘은 호남…호남이 선택하면 길이 된다"

송 의원은 민주당 위기 극복의 중심 역할을 호남이 맡아야 한다고 강조했다.

그는 '약무호남 시무국가(若無湖南 是無國家)'를 인용해 "호남이 없이 국가도, 민주당도 없다"며 "당이 벼랑 끝에 설 때마다 당을 살려낸 것은 언제나 호남이었다"고 말했다.

이어 "끝없는 시련과 고통, 차별 속에서 김대중 대통령을 지킨 것도 호남이고 국민경선의 태풍을 일으켜 노무현 대통령을 세운 것도 호남"이라며 "호남은 언제나 민주당과 민주주의의 최후의 보루였다"고 평가했다.

그러면서 "호남이 선택하면 길이 되고, 호남이 힘을 모으면 당이 일어선다"며 당대표 선거에서 호남 당원들의 지지를 호소했다.

송 의원은 반도체와 인공지능(AI), 데이터센터 등을 중심으로 호남을 대한민국 미래산업의 중심지로 육성하겠다는 구상도 밝혔다.

그는 수도권 일극 체제를 넘어 지방으로 성장 동력을 확대하는 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등 '3대 메가 프로젝트'를 언급하며 "그 삼각축의 첫 무대가 바로 호남"이라고 강조했다.

이어 "광주에는 반도체 클러스터가, 해남에는 AI 데이터센터가 들어서게 된다"며 "호남은 대한민국을 넘어 세계 반도체 산업의 중심으로 거듭날 것"이라고 말했다.

송 의원은 자신이 당대표가 될 경우 당내에 반도체·AI 전담기구를 설치하겠다는 계획도 제시했다.

그는 "이재명 대통령과 정부가 속도를 낼 때 당이 든든하게 뒷받침해야 한다"며 "입법과 예산, 용수와 전력 지원을 통해 정부의 속도전을 확실하게 지원하겠다"고 밝혔다.

송영길 의원이 9일 남광주통합특별시의회 기자실에서 당대표 출마 기자회견을 했다. [사진=송영길 의원실]

◆ "전북, 로보틱스·농업테크·탄소산업 중심으로 육성"

전북 지역의 미래산업 육성 방안도 제시했다.

송 의원은 "전북을 로보틱스의 메카이자 미국 보스턴과 같은 로봇 도시로 만들겠다"며 "세계적인 농업대학과 농업기업을 유치해 농업테크벤처의 중심으로 육성하겠다"고 말했다.

이어 탄소산업과 군산항을 중심으로 한 MRO(유지·보수·운영) 산업 육성 필요성을 강조하며 "전북은 농생명과 탄소, 항만, 미래에너지가 함께 뛰는 대한민국 서남권 산업의 핵심축이 될 수 있다"고 밝혔다.

그는 "광주의 반도체, 전남의 AI와 데이터센터, 전북의 새만금과 미래에너지 산업이 하나로 연결될 때 대한민국의 미래 산업지도가 완성된다"며 "당대표가 되면 서남권 전체를 하나의 미래산업 벨트로 키우겠다"고 약속했다.

송 의원은 자신의 정치적 경험과 이재명 대통령과의 인연을 강조하며 지지를 호소하기도 했다.

그는 "윤석열 정권의 기나긴 폭압과 어둠을 뚫고 다시 돌아왔다"며 "이재명 대통령을 지키기 위해 제 분신과도 같던 지역구를 내어주고 맨몸으로 광야에서 홀로 싸웠다"고 말했다.

이어 광주에서 옥중 출마했던 당시를 언급하며 "단 한 번의 연설도 하지 못한 저에게 15%가 넘는 지지를 보내주셨다"며 호남 유권자들에게 감사를 표했다.

송 의원은 2022년 대통령 선거 당시 부상과 피습 사건 등을 거론하며 "말이 아니라 행동으로, 삶으로 증명해왔다"고 강조했다.

그는 "당대표로서 이재명 후보를 지키기 위해 혼신의 힘을 다했다"며 "누구보다 이재명 대통령의 성공을 바라는 송영길이 이제 이재명 정부를 반드시 성공시키겠다"고 밝혔다.

정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 의원이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "전당대회, 선명성·갈라치기 아닌 민생 경쟁의 장 돼야"

송 의원은 이번 민주당 전당대회가 이념과 계파 경쟁이 아닌 민생 정책 경쟁의 장이 되어야 한다고 강조했다.

그는 "이번 전당대회는 선명성 경쟁이나 이념 싸움, 갈라치기 싸움이 되어서는 안 된다"며 "전당대회가 파당대회가 될까 두려워 출마를 결심했다"고 말했다. 이어 "이번 전당대회는 오직 민생 경쟁의 장이 되어야 한다"고 강조했다.

또 이날 출마선언에서 호남 발전을 위한 '4대 약속'도 발표했다.

먼저 호남지역 공직 후보자 경선을 당이 아닌 외부 기관이 관리하도록 해 공정성을 높이겠다고 밝혔다. 정기적인 당원 타운홀 미팅을 개최해 청년과 여성, 자영업자, 노동자, 농어민 등 다양한 당원들의 목소리를 당론에 반영하겠다고도 약속했다.

전남광주통합특별시 발전을 위해 당 차원의 지원을 강화하고 국비 20조원이 제대로 사용될 수 있도록 직접 챙기겠다는 계획도 밝혔다. 아울러 반도체와 AI 산업 투자를 적극적으로 지원해 호남을 세계적인 미래산업 거점으로 육성하겠다고 강조했다.

송 의원은 "회초리를 들어 여당을 바로 세우는 일은 언제나 그랬듯 호남에서 시작해야 한다"며 "호남의 선택이 곧 민주당의 선택이었던 것처럼 이번에도 우리 당을 살리는 길을 선택해달라"고 호소했다.

그러면서 2021년 4·7 재보궐선거 패배 이후 민주당 대표를 맡았던 경험을 강조하며 위기관리 능력을 부각했다.

그는 "흔들리는 당을 다시 세워본 경험이 있다. 위기를 기회로 만드는 호남의 DNA가 송영길에게 깊이 각인돼 있다"며 "확실한 진짜 여당을 만들어 이재명 정부의 성공과 총선 승리, 정권 재창출을 이끌어내겠다"고 밝혔다.

송 의원은 "이재명 대통령과 161명의 동료 의원, 150만 당원, 5천만 국민과 함께 잘사는 대한민국, 행복한 대한민국을 만들겠다"며 "승리의 물결을 호남의 힘과 에너지로 시작하겠다"고 말했다.

이어 "자신 있다. 해내겠다. 도와달라"며 "호남이 낳은 총선필승 대표 송영길이 만들겠다"고 지지를 호소했다.

chogiza@newspim.com

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
문체위, 축구협회 청문회 22일 개최 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 현안 관련 청문회를 오는 22일 개최하기로 했다. 문체위는 9일 국회에서 전체회의를 열고 대한축구협회 현안 관련 청문회 실시 계획서 채택의 건과 서류 제출 요구의 건, 증인 및 참고인 출석 요구의 건을 의결했다. 이번 청문회는 축구 국가대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영 실태 전반에 나타난 문제점을 국회 차원에서 점검하고, 대한축구협회 정상화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 [사진=로이터 뉴스핌] 이재정 문체위원장은 "대한축구협회의 자율성과 전문성은 존중하되 축구가 가지는 공공성을 감안해 국회의 역할을 뒤로 미룰 수 없었다"고 설명했다. 문체위는 국회법 제65조에 따라 오는 22일 오전 10시 청문회를 개최하기로 했다. 청문회와 관련해서는 총 644건의 서류 제출을 요구하고 제출 기한을 오는 16일 오후 2시까지로 정했다. 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사 등 13명이 채택됐다. 참고인으로는 박지성 K축구혁신위원회 공동위원장 등 10명이 포함됐다. 다만 청문회가 핵심 관계자들의 출석 회피와 축구협회의 자료 미제출로 '맹탕 청문회'에 그칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 조계원 더불어민주당 의원은 이날 의사진행발언에서 "대한민국 체육계는 대한축구협회의 독단적인 행정과 밀실 감독 선임, 올림픽 본선 진출 실패라는 참담한 결과에도 그 누구 하나 책임 있는 자세를 보이지 않는 모습에 국민적 분노가 극에 달하고 있다"고 지적했다. 정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 조 의원은 "정몽규 전 회장, 홍명보 전 감독, 이임생 전 이사 등 사건의 핵심 당사자들이 줄줄이 사임하고 외국으로 도피하는 등의 행보를 보이며 국회 출석 요구를 회피할 가능성이 매우 높아 보인다"고 말했다. 이어 "저희 의원실에서 이번 사태의 진상을 규명하기 위해 수십 건의 자료 제출을 요구했음에도 불구하고 축구협회는 지금까지 단 한 건의 자료도 제출하지 않고 버티고 있다"며 "이는 국회를 무시하는 처사이자 진실을 요구하는 국민을 기만하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "오늘 채택될 청문회가 맹탕 청문회로 전락하지 않도록 위원장님께서 엄격하고 단호하게 중심을 잡아달라"고 요청했다. 이 위원장은 이날 청문회 실시 계획서와 서류 제출 요구, 증인 및 참고인 출석 요구 안건을 각각 상정한 뒤 의결했다. oneway@newspim.com 2026-07-09 12:49
사진
대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동