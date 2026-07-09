부산교육청, 유아교육 'AI 바이브코딩' 도입…"미래형 유아교육"

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 9일 유아교육 현장에 AI 바이브코딩을 도입해 교실 맞춤형 디지털 교육모델 확산에 나섰다.
- 영일유치원 교사들은 AI와 대화해 코딩 없이 글자친구 앱과 하원관리시스템을 개발해 문해력과 안전관리를 개선했다.
- 시교육청은 연구학교 성과를 바탕으로 AI 기반 유아교육과 교사 주도 콘텐츠 개발 문화를 지역 모든 유치원으로 확대할 계획이다.
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교사 주도 콘텐츠 개발 문화 확산
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 유아교육 현장에 'AI 바이브 코딩'을 도입해 교실 맞춤형 디지털 교육모델 확산에 나섰다.
시교육청은 AI 기술을 활용한 교실 중심 교육자료 개발과 미래형 유아교육 체계 구축을 추진한다고 9일 밝혔다.
앞서 시교육청은 지난 3월 영도구 영일유치원을 연구학교로 지정했다. 해당 유치원은 'AI·디지털 기반 그림책 질문놀이(PLAY-ON)'를 주제로 유아의 창의력과 문제해결력 향상을 목표로 한 교육 모델을 운영 중이다.
이번 사업은 교사들이 별도 코딩 지식 없이 AI와의 대화를 통해 교육용 프로그램을 직접 제작하는 '바이브 코딩'이다. 교사들은 이를 활용해 수업 자료를 만들고 유아 참여형 학습 환경을 설계하고 있다.
현장 적용 사례도 나왔다. 영일유치원 교사들은 유아 문해력 향상 앱 '글자친구'와 귀가 관리용 '하원관리시스템'을 자체 개발해 활용 중이다.
'글자친구'는 놀이 중심 글자 학습을 지원하고 '하원관리시스템'은 귀가 정보를 실시간 공유해 안전 관리와 교사 업무 효율을 동시에 개선했다.
시교육청은 연구학교 운영 성과를 바탕으로 AI 기반 교육활동과 교사 주도 콘텐츠 개발 문화를 지역 전 유치원으로 확대할 계획이다. 유아교육 현장에 디지털 기반 학습 모델 정착을 지원한다는 방침이다.
김석준 교육감은 "영일유치원의 연구학교 운영은 AI 바이브코딩을 유아교육에 선도적으로 접목한 의미 있는 시도"라며 "현장의 창의적인 실천이 미래형 유아교육으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com