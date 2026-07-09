강한나, '모솔연애2' 과몰입 MC 활약…진심 담은 썸메이커

AI 핵심 요약beta
- 배우 강한나는 7일 넷플릭스 예능 모솔연애2에
- 썸메이커 MC로 재합류해 중심 역할을 했다.
- 출연자 고민을 상담하고 응원 메시지를 전하며
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강한나가 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어' 시즌2에서 썸메이커로 활약하며 시청자들을 사로잡았다.
강한나는 지난 7일 전격 공개된 넷플릭스 오리지널 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어 시즌2'에서 시즌1에 이어 다시 한번 '썸메이커' MC로 출격했다. 이번 시즌에서도 강한나는 출연자들을 향한 남다른 애정과 진정성 있는 태도로 프로그램의 중심을 잡았다.
특히 강한나는 촬영 전 담당 출연자들을 미리 만나 친한 언니처럼 고민을 상담해 주는 든든한 조력자 역할을 자처했다. 출연자들의 눈높이에서 이야기에 깊이 빠져들어 진심 어린 마음을 나누는가 하면, 첫 번째 데이트를 앞둔 이들에게 정성 가득한 장문의 응원 메시지를 전해 깊은 감동을 선사하기도 했다.
단연 돋보이는 부분은 강한나 특유의 따뜻하고 유쾌한 성격과 노련한 진행 능력이었다. 출연자의 감정선에 과몰입하며 그들의 마음을 함께 따라간 강한나는 다채로운 리액션으로 공감대를 자아냈다. 또한 날카로운 시선으로 출연자들의 미묘한 마음 흐름을 분석하는가 하면 향후 방향성을 명쾌하게 정리해 주고 대리 설렘을 느끼는 등 시청자들과 실시간으로 함께 호흡하는 듯한 색다른 재미를 안겼다.
그간 강한나는 스크린과 안방극장, OTT를 아우르는 행보로 존재감을 각인시켰다. 넷플릭스 시리즈 '캐셔로', tvN '폭군의 셰프', KBS 2TV '러브 : 트랙 - 세상에 없는 사운드트랙' 등에 이어 최근 넷플릭스 영화 '남편들'에서 강단 있는 아내 시내 역으로 분해 깊은 인상을 남기며 필모그래피를 채워왔다. 장르를 가리지 않는 연기 변신에 이어 예능 '모솔연애2'까지 더하며 올라운더로서의 면모를 입증하고 있다.
영화와 드라마, 예능을 자유자재로 오가며 다방면으로 대중과 소통 중인 강한나는 오는 2027년 첫 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'의 독립운동가 한연경 역으로 출연을 확정, 또 한 번의 밀도 높은 연기 변신을 예고하고 있다. 강한나가 이번 '모솔연애2'의 과몰입 유발 진행을 거쳐 앞으로 채워나갈 다채로운 활약상에 시청자들의 이목이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com