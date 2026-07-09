안양시, 폭우 대비 합동 점검...최대호 시장 "시민 안전 빈틈없이 지키겠다"

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 9일 추미애 지사와 최대호 시장과 함께 반지하 주택 침수감지 알람장치와 배수펌프장을 합동 점검했다.
- 시는 2023~2025년 침수 취약지 20곳에 알람장치를 설치해 실시간 감지와 신속 대응 체계를 운영 중이다.
- 안양시는 배수펌프장 8곳을 운영하며 지난해 3곳을 확충했고 경기도·유관기관과 공조해 폭우 대비를 강화하겠다고 밝혔다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 본격적인 장마철 집중호우를 앞두고 추미애 경기도지사와 최대호 안양시장이 참여한 가운데 반지하 주택 침수감지 알람장치와 연현배수펌프장 등 시내 침수방지 시설을 합동 점검했다고 9일 밝혔다.
최 시장과 추 지사를 비롯한 시·도 관계 공무원들은 이날 오전 만안구 충훈동 일원의 반지하 주택 공공 거점을 찾아 침수감지 알람장치의 작동 여부를 면밀히 확인했다.
안양시는 지난 2023년부터 2025년까지 침수 우려가 큰 시내 취약 지역 20곳에 침수감지 알람장치를 설치해 운영 중이다.
이 장치는 도로변의 침수 상황을 실시간으로 감지해 무선 네트워크를 통해 관계 부서에 즉각 전파하는 역할을 한다. 이를 통해 재난 담당자가 폐쇄회로(CC)TV 등으로 현장 상황을 파악한 뒤 주민 대피 안내나 재난안전문자 발송 등 신속한 초동 대응을 할 수 있도록 돕는다.
이어 최 시장과 추 지사는 연현배수펌프장으로 자리를 옮겨 펌프 가동 상태를 점검했다. 안양시는 저지대 침수 발생 시 강제로 빗물을 배수해 수해를 막는 배수펌프장을 총 8개소 운영하고 있으며 이 중 3개소는 지난해 7월 신규 준공해 방재 능력을 보강했다.
최대호 안양시장은 "재난을 막는 핵심은 현장을 철저히 살피고 대비 태세를 굳건히 하는 것"이라며 "경기도와의 긴밀한 합동 점검을 비롯해 유관 기관과의 상시 공조 체계를 더욱 강화해 어떤 폭우 속에서도 시민의 소중한 생명과 안전을 빈틈없이 지켜내겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com