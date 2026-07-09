전북, 국내 첫 '자율주행 화물' 유상운송 서비스 개시

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 9일 국내 최초 자율주행 화물 유상운송을 시작했다
- 타타대우 대형트럭에 라이드플럭스 기술을 적용해 군산~대전 간 노선을 주 3회 상용 운행했다
- 전북자치도는 새만금 인프라 기반으로 자율운송 서비스를 물류·대중교통 등으로 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
새만금 실증 인프라 기반 구축…제조 넘어 AI 자율운송 산업 거점 도약
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도는 군산 특송화물 통관장에서 한진 전주터미널을 거쳐 대전 메가허브까지 이어지는 편도 118㎞ 구간에서 국내 최초 자율주행 화물 유상운송 서비스를 시작했다고 9일 밝혔다.
이번 서비스는 지난해 광역 운송망 자율주행차 시범운행지구 지정과 올해 5월 국토부의 국내 최초 자율주행 화물 유상운송 허가를 바탕으로 실증 단계를 넘어 상용 서비스로 전환된 첫 사례다.
노선은 주 3회 정기 운행되며 전북 향토기업인 타타대우모빌리티의 25톤급 대형트럭 '맥쎈(MAXEN)'이 투입된다.
차량에는 라이드플럭스의 자율주행 소프트웨어가 적용돼 상용차 제조기술과 인공지능 자율주행 기술을 결합한 상용 모델을 구현했다.
특히 주요 물류거점을 연결하는 실도로 환경에서 간선 화물 운송은 물론 터미널 내 무인 도킹까지 자율주행으로 수행하면서 기업 간(B2B) 물류시장에서도 실질적인 사업성이 확인됐다.
도는 이번 서비스 개시를 계기로 상용차 산업을 차량 제조 중심에서 자율주행 기반 운송서비스까지 확대하고 미래 모빌리티 산업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
자율주행 화물운송은 장거리 반복 운행에 적합해 운행 데이터 축적과 경로 최적화, 야간 운송 안정성 향상은 물론 운전자 부족 해소와 물류비 절감, 운송 효율 개선에도 기여할 것으로 기대된다.
이번 성과는 새만금을 중심으로 구축한 자율주행 실증 인프라와 검증 체계가 기반이 됐다. 전북자치도는 상용차 주행시험장과 자율주행 테스트베드, 자율운송 상용차 실증지원 사업을 추진하며 레벨3 기능 검증부터 레벨4 기술 실증까지 가능한 상용차 자율주행 기반을 구축했다.
또 2022년 산업통상자원부 공모사업인 총사업비 378억원 규모의 '새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 조성사업'을 통해 실도로 기반 자율운송 인프라와 디지털 허브시스템을 마련했다.
전북자치도는 앞으로 물류뿐 아니라 대중교통과 산업현장 등으로 자율운송 서비스를 확대해 대한민국 자율운송 산업의 거점으로 육성할 계획이다.
lbs0964@newspim.com