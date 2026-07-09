세종시·日 교토부, 스마트시티·정보보안 협력 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 9일 교토부 대표단과 만나 스마트시티·정보보안 협력 확대를 논의했다.
- 교토부 대표단은 핵테온 세종 행사에서 기조강연과 기업 간담회를 진행하며 정보보안 정책과 기술 동향을 공유했다.
- 양측은 세종테크노파크 방문 등 후속 교류를 이어가며 경제·산업은 물론 문화·예술 분야까지 협력 확대를 기대했다.
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10일 세종TP 방문, 미래전략산업 육성 정책도 공유
[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시와 일본 교토부가 스마트시티와 정보보안 분야를 중심으로 경제·산업 협력 확대에 나선다.
세종시는 9일 일본 교토부 대표단이 '2026 핵테온 세종'에 참석해 정보보안 산업 현장을 살펴보고 양 도시 간 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
교토부 대표단은 야마시타 아키마사 아트 앤 테크놀로지 빌리지 교토 원장, 일본 정보보안 기업 아카츠키 시노하라 히로유키 대표, 교토부 상공노동관광부 관계자 등 3명으로 구성됐다.
이번 방문은 지난해 세종시 대표단이 '2025 교토 스마트시티 엑스포'에서 교토부와 스마트시티 공동성명을 채택한 데 따른 후속 교류다. 당시 세종시는 교토부를 올해 핵테온 세종에 공식 초청했다.
핵테온 세종은 9일부터 10일까지 정부세종컨벤션센터에서 열리는 인공지능·사이버보안 국제행사다. 경진대회와 학술대회, 기술전시회 등이 함께 진행된다.
대표단은 행사에서 '국제협력을 기반으로 지역·현장에서 시작되는 인공지능×정보보안'을 주제로 기조강연을 했다. 일본과 교토부의 정보보안 정책, 현장 적용 사례도 소개했다.
또 국내 정보보안 기업들의 전시 부스를 둘러보며 한·일 양국의 기술 동향을 공유했다. 세종지역 정보보안 기업인 미르정보기술 부스에서는 간담회를 갖고 사업 협력 가능성도 논의했다.
이후 대표단은 조수창 세종시 기획조정실장과 만나 스마트시티, 정보보안 등 전략산업 협력 방안을 협의했다.
조수창 기획조정실장은 "세종시와 교토부가 스마트시티와 정보보안 분야에서 협력하는 것은 지역 산업 발전에도 의미가 크다"며 "경제·산업뿐 아니라 문화·예술 등 다양한 분야로 교류가 확대되길 기대한다"고 말했다.
야마시타 원장은 "행정수도로 성장하고 있는 세종시와 교토부가 경제·산업 협력을 추진하는 것은 중요한 의미가 있다"며 "세종시가 정보보안 거점 도시로 성장하길 바란다"고 말했다.
대표단은 10일 세종테크노파크를 방문해 세종시의 미래전략산업 육성 정책과 기업 지원 체계를 살펴본 뒤 일본으로 돌아갈 예정이다.
gyun507@newspim.com