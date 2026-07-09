문정우 금산군수 "강한 추진력으로 약속 반드시 실천"

AI 핵심 요약beta
- 문정우 금산군수가 9일 첫 기자회견에서 민선9기 군정 방향을 밝혔다다
- 문 군수는 '모두가 행복한 도시, 다시 올 금산' 비전을 내세우고 '다시 뛰는 금산' 5대 전략을 제시했다
- 금산군은 80여 개 공약 확정과 공약실천계획 마련으로 군민과의 약속 이행에 나서겠다고 했다
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'다시 뛰는 금산' 목표…경제·정주·관광·복지·청렴행정 강조
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 문정우 금산군수가 민선9기 첫 언론 상견례에서 "군민과의 약속을 반드시 실천하겠다"며 군정 운영 방향을 밝혔다.
문 군수는 9일 금산군청 브리핑룸에서 기자들과 만나 "금산군정을 맡겨주신 군민들께 감사드린다"며 "군민 한 분 한 분을 소중히 여기고 모두를 고루 섬기는 군수가 되겠다"고 말했다.
이날 문 군수는 '모두가 행복한 도시, 다시 올 금산'을 비전으로 제시하고 민선9기 군정 구상을 설명했다.
그는 "금산은 인구 감소와 초고령화, 지역 경기 침체가 맞물린 중요한 전환점에 서 있다"며 "정부의 균형성장 정책과 소멸위기지역 지원 기조, 충남도정과의 협력 여건을 고려하면 지금이 금산 재도약의 기회"라고 강조했다.
민선9기 금산군정 목표는 '다시 뛰는 금산'으로 정했다. 이를 실현하기 위한 5대 전략으로 ▲활력있는 경제도시 ▲살기좋은 정주도시 ▲다시찾는 관광도시 ▲희망있는 행복도시 ▲소통하는 청렴행정을 제시했다.
10대 핵심공약도 공개했다. 주요 공약은 ▲빚 없는 금산 ▲인구 5만 시대 ▲살기 좋은 교육도시 ▲인삼 엑스포 개최 ▲금산 맞춤형 햇빛 연금 ▲투명하고 청렴한 소통행정 ▲깻잎 등 농산물 산업 재도약 ▲1000만 관광객이 찾는 금산 ▲문화·역사·사람이 빛나는 금산 ▲안전하고 편리한 건설·교통 인프라 구축 등이다.
금산군은 앞으로 80여 개 공약을 확정하고, 재원 확보 방안과 연차별 추진 일정을 담은 공약실천계획을 마련할 방침이다.
문 군수는 "언제나 군민 곁에서 듣고 소통하겠다"며 "모두가 행복하고 다시 찾고 싶은 금산을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com