최정호 익산시장, 국비 확보 본격 행보…핵심현안 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 최정호 익산시장이 9일 정부부처를 잇달아 방문해 지역 미래 성장동력 확보를 위한 국가예산 지원을 요청했다.
- 전북권 광역철도 구축, 왕궁 자연환경 복원, 산재전문병원 등 교통·환경·의료 사업에 대한 국비 지원을 건의했다.
- 홀로그램·피지컬AI 첨단산업과 교통 인프라 확충 등 주요 현안 예산을 확보해 익산 대전환을 실현하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
산재전문병원·KTX 익산역 개선 등 미래 성장동력 확보 위한 세일즈 행정
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장이 지역 미래 성장동력 확보를 위한 국가예산 확보에 나서 정부 부처를 잇달아 방문해 주요 현안 사업의 국비 지원을 요청했다고 9일 밝혔다.
이번 방문은 '국가예산 확보 확대간부회의'의 후속 조치로 정부 예산 심사가 진행되는 시기에 맞춰 대도시권광역교통위원회와 기재부, 국토부를 차례로 찾았다.
최 시장은 대도시권광역교통위원회에서 전북권 광역철도 구축 사업이 제5차 국가철도망 구축계획과 제5차 광역교통시행계획에 반영될 수 있도록 적극적인 지원을 요청했다.
기재부에서는 정부 최종 타당성 조사가 진행 중인 익산 왕궁 자연환경 복원사업의 필요성을 설명하고 전북권 산재전문병원 건립 사업이 예비타당성조사 대상에 선정될 수 있도록 협조를 건의했다.
또 홀로그램 기반 AX 사업화 확산과 피지컬 AI 첨단산업 육성 사업을 비롯해 문화, 안전, 보건 분야 주요 현안에 대한 국비 지원도 요청했다.
이어 국토부를 방문한 최 시장은 동익산역 진입도로 개설 사업의 조속한 추진과 함께 전북권 광역철도 구축, 국가식품클러스터 인입 철도선 구축, KTX 익산역 시설개선 사업 등 교통 인프라 확충의 필요성을 강조했다.
최 시장은 국토부 제2차관과 기획조정실장 등을 역임한 행정 경험을 바탕으로 중앙부처와 긴밀한 협의를 이어가며 사업 추진 당위성을 설명했다.
최정호 익산시장은 "정부 예산 심사가 진행되는 지금이 익산의 미래를 결정할 중요한 시기"라며 "그동안 쌓아온 행정 경험과 네트워크를 적극 활용해 국가예산을 확보하고 시민에게 약속한 익산 대전환을 반드시 실현하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com