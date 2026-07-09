경기문화재단, 예비 문화기획자 '현장 인턴십 과정' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기문화재단은 9일 예비 문화기획자 대상 인턴십을 8월 22일부터 11월 1일까지 운영한다고 밝혔다
- 참여 신청은 7월 15일부터 8월 5일까지 온라인으로 접수하며 경기도 거주 예비 문화기획자 20명을 선발한다
- 참여자는 멘토와 함께 경기 지역 문화예술 거점공간에서 지역문화 프로젝트를 기획·실행하며 활동비와 네트워킹 기회를 지원받는다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 경기지역 문화기획자의 역량을 강화하고 지속가능한 지역문화예술 생태계 기반을 조성하기 위해 오는 8월 22일부터 11월 1일까지 예비 문화기획자를 대상으로 '문화기획 현장 인턴십 과정'을 운영한다고 9일 밝혔다.
참여 신청은 7월 15일부터 8월 5일까지 온라인(구글폼)을 통해 가능하며 총 20명을 선발할 예정이다.
지원 대상은 경기도에 거주하는 예비 문화기획자로 문화기획 교육과정을 수료했거나 문화기획 프로젝트 수행 경험이 있는 사람이다.
참여자에게는 소정의 활동비와 프로젝트 운영비를 지원하며 수료자에게는 수료증과 함께 경기문화재단에서 진행하는 지역문화 및 생활문화 분야 네트워킹 프로그램에 참여할 수 있는 기회도 제공할 예정이다.
프로그램은 문화기획 이론과 사례 교육을 비롯해 멘토링과 현장 실무를 결합한다.
현장 인턴십은 4인의 멘토가 운영하는 경기도에 위치한 문화예술 거점공간을 활용한다.
▲의정부 ㅃㅃ보관소x예술공간 송산반점(김현주 시각예술작가) ▲파주 DMZ 문화예술공간 통(박준식 시각예술작가) ▲대부도 문화공간 윤슬(양쿠라 시각예술작가) ▲안산 문화예술 사회적협동조합 컬처75(김태현 문화기획자)에서 진행된다.
멘토와 함께 지역문화 프로젝트를 직접 기획하고 실행하는 과정을 경험하게 된다.
경기문화재단 관계자는 "이번 과정은 지난해 시범사업 운영 당시 참여자들의 높은 만족도와 긍정적인 호응을 바탕으로 올해 2기 과정으로 고도화해 운영하게 됐다"며 "기존 이론 중심 교육에서 나아가 현장 실무 경험을 결합해 예비 문화기획자의 실질적인 기획 역량을 높이고 지역에서 지속적으로 활동할 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com