경기도, 호우 비상 2단계 격상...'최대 120mm 이상' 예보에 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 9일 호우특보 확대에 따라 재난안전대책본부 비상 단계를 2단계로 격상했다.
- 도는 지하차도·반지하·하천변 등 취약시설을 사전 통제하고 산사태 취약지역 예찰과 우선대피대상자 관리에 나섰다.
- 도는 침수감지알람장치·배수펌프장 가동을 점검하고 도민에게 침수 우려 지역 출입 자제와 신속 대피를 당부했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 도내 전역에 호우특보가 확대되고 집중호우가 지속됨에 따라 재난안전대책본부 비상 단계를 격상하고 총력 대응에 나섰다.
경기도는 9일 오후 12시 30분부로 호우 대비 재난안전대책본부 비상 1단계를 2단계로 긴급 격상했다고 밝혔다.
도에 따르면 이번 격상 조치는 도내 20개 시·군에 호우특보가 발효된 가운데 오는 10일 아침까지 시간당 20~50mm 안팎의 강한 비와 함께 최대 120mm 이상의 많은 비가 추가로 내릴 것으로 예상된 데 따른 것이다.
비상 2단계 가동에 따라 근무 인력과 조직도 대폭 확대됐다. 도 자연재난과장을 상황관리총괄반장으로 하여 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 39명과 주요 부서별 자체 상황실 15명 등 총 54명이 비상 근무에 돌입했다. 이는 기존 비상 1단계보다 4개 부서, 4개 유관기관, 17명이 늘어난 규모다.
도는 시·군과 협력해 취약시설을 집중적으로 관리하고 있다. 주요 조치 사항은 ▲지하차도·반지하주택·지하주차장 등 지하공간 점검 및 즉시 통제 ▲하천 산책로·둔치주차장·세월교 등 위험지역 사전 통제 ▲산사태 취약지역 및 급경사지 예찰 강화 ▲우선대피대상자 비상연락체계 점검 및 사전대피 권고 등이다.
앞서 지난 6일 도 재난안전상황실을 찾아 선제적 대비태세를 지시했던 추미애 경기도지사는 이날 오전에도 안양시 반지하주택 밀집 지역과 연현배수펌프장을 현장 점검했다. 추 지사는 침수감지알람장치 작동 상태와 배수펌프장 정상 가동 여부를 직접 살폈다. 현재 경기도 내에는 1032개소의 침수감지알람장치와 239개소의 배수펌프장이 운영되고 있다.
김규식 경기도 안전관리실장은 "도민들께서는 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고 하천변 산책로나 지하차도, 둔치주차장 등 침수 우려 지역 출입을 절대 자제해 달라"며 "위험 징후가 있거나 대피 안내를 받으면 즉시 안전한 곳으로 이동해야 한다"고 당부했다.
1141world@newspim.com