박은빈·양세종·옹성우, '오싹한 연애' 찰떡 호흡…"리허설로 완성한 케미"

AI 핵심 요약beta
- 박은빈·양세종·옹성우는 18일 tvN 오싹한 연애로 뭉쳤다
- 또래 배우들과 충분한 대화·리허설로 호흡을 다졌다
- 열정적 촬영 현장과 끈끈한 팀워크로 완성도 높은 드라마를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박은빈, 양세종, 옹성우가 '오싹한 연애'를 통해 완성도 높은 호흡을 예고했다.
오는 18일에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다.
탄탄한 연기력과 캐릭터 소화력을 가진 배우 박은빈(천여리 역), 양세종(마강욱 역), 옹성우(강민환 역)의 환상적인 조화가 예고된 상황. 이런 가운데 배우들이 직접 서로의 호흡과 현장에서의 비하인드를 이야기해 궁금증을 높이고 있다.
박은빈은 "또래 배우들과 함께해서 보다 편한 마음으로 촬영에 임할 수 있었다"며 촬영 후기를 전했다. 서로를 처음 만났던 대본리딩 때도 유쾌한 에너지를 발산했던 만큼 촬영을 거듭하면서 무르익었을 배우들의 합이 기대되고 있다.
"현장에서는 서로의 인물에 집중하려고 노력했다"는 양세종은 촬영에 임하는 동안 "감독님, 배우들과 함께 리허설 시간도 충분히 가지고 장면에 대해 정말 많은 이야기를 나눴다"고 말했다. 특히 "대화와 리허설 덕분에 좋은 호흡이 나올 수 있었다"고 덧붙여 세 배우의 노력으로 탄생할 '오싹한 연애'가 주목되고 있다.
옹성우 역시 "촬영 현장의 분위기가 굉장히 열정적이었다"며 "서로의 캐릭터와 장면에 대해 주로 진지하게 회의를 나누고 인물의 감정이나 연기가 풀리지 않는 순간이 오면 서로 이야기를 나누며 즐겁게 해결했다"고 해 세 배우의 남다른 케미스트리를 예감케 한다.
이처럼 한여름 더위보다 뜨거웠던 배우들의 열정은 공개된 비하인드 사진에서도 엿볼 수 있어 관심을 모은다. 모니터 속 장면을 하나하나 세심하게 점검하고 서로 머리를 맞댄 채 대화를 나누는 배우들의 진중한 표정에서 작품을 향한 애정이 묻어나고 있는 것.
그런가 하면 진지함을 내려놓고 카메라를 향해 포즈를 취하는 배우들의 발랄한 미소도 포착돼 훈훈함을 더한다. 이에 화기애애한 분위기 속에서 끈끈한 팀워크를 꽃피울 박은빈, 양세종, 옹성우와의 만남이 기다려지고 있다.
박은빈, 양세종, 옹성우의 깊은 신뢰와 애정으로 완성될 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 18일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com