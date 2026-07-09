전남광주 교육단체, '선거법 위반 의혹' 김대중 교육감 선관위 신고

AI 핵심 요약beta
- 광주교육시민연대와 전남교육회의가 9일 김대중 교육감 공직선거법 위반 의혹 조사 신고를 선관위에 제출했다
- 단체는 카지노 도박·거액 금품 제공 의혹이 공직선거법상 허위사실 공표·매수 행위 해당 여부를 판단해달라고 요청했다
- 현직 교육장 선거 개입 의혹까지 포함해 선거 공정성 위해 선관위가 법과 증거로 철저히 조사·조치할 것을 촉구했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 교육시민단체가 김대중 교육감의 공직선거법 위반 의혹을 조사해달라고 선관위에 신고서를 제출했다.
광주교육시민연대와 전남교육회의는 9일 전남광주통합특별시 서구 선거관리위원회 앞에서 공동 기자회견을 열고 "김 교육감의 공무 출장 중 카지노 도박 의혹과 이를 무마하기 위한 거액의 금품 제공 논란이 제기됐다"며 "선관위의 엄정한 판단을 요청한다"고 촉구했다.
이들 단체는 "교육감이 선거 과정에서 한 공개 해명이 사실과 다르다면 공직선거법상 당선 목적 허위사실 공표에 해당하는지 판단해야 한다"며 "거액의 금품 제공 시도 의혹이 사실이라면 매수 또는 이해유도 행위에 해당하는지 여부를 확인해야 한다"고 말했다.
아울러 "현직 교육장이 선거 과정에 개입했다는 보도가 사실이라면 공무원의 정치적 중립 의무와 선거 관여 금지 규정 위반 여부도 확인해야 한다"고 주문했다.
또한 "선거 결과를 부정하려는 것이 아니라 선거의 공정성을 책임지는 국가기관이 법률에 따라 객관적으로 판단해 달라는 것"이라며 "관련 사실관계를 법과 증거에 따라 철저히 확인하고 필요한 조치를 취해야 한다"고 밝혔다.
끝으로 "선거의 공정성을 책임지는 국가기관이 제기된 의혹을 법률에 따라 객관적으로 판단하고 필요한 조치를 취해 달라는 것"이라고 당부했다.
bless4ya@newspim.com