근로복지공단, 예금보험공사와 중소기업 퇴직연금 안전망 강화 협력

AI 핵심 요약beta
- 근로복지공단은 9일 예금보험공사와 중소기업 근로자 퇴직급여 보호 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 금융 비상 상황 시 예금보험금 지급과 계약이전 등 퇴직연금 보호 업무를 신속·정확히 수행하기 위한 정보공유와 협력체계를 구축하기로 했다.
- 이번 협약으로 푸른씨앗 등 중소기업 퇴직연금에 대한 공적 안전망을 강화해 국민이 안심할 수 있는 노후자산 보호 환경을 조성한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 근로복지공단은 9일 예금보험공사와 '중소기업 근로자 퇴직급여 이중 안전망 구축 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약은 금융회사에 예기치 못한 상황이 발생하더라도 공단이 운영하는 중소기업 퇴직연금기금제도(푸른씨앗)와 퇴직연금 적립금에 대한 예금보험금 지급 등의 업무를 신속하고 정확하게 수행할 수 있도록 협력체계를 마련하기 위해 추진됐다.
두 기관은 예금보험금 지급과 계약이전 등 업무 수행에 필요한 정보를 공유하고, 개인정보 보호 관련 법령에 따라 안전한 정보전달 체계를 구축하기로 했다.
평상시에도 긴밀한 협력체계를 유지해 비상 상황 발생 시 신속하고 원활하게 대응할 수 있도록 협력을 강화한다. 정보 공유와 협력사업을 지속적으로 확대해 국민이 체감할 수 있는 퇴직연금 안전망 구축을 추진한다는 구상이다.
공단은 중소기업 근로자의 안정적인 노후소득 보장을 위해 국내 유일의 기금형 퇴직연금제도인 푸른씨앗을 운영하고 있다.
예금보험공사는 예금자 보호와 금융시장 안정이라는 공적 역할을 수행하는 기관으로, 이번 협약을 통해 양 기관은 국민의 퇴직연금과 노후자산을 보다 두텁게 보호하는 공적 안전망을 한층 강화하게 됐다.
박종길 근로복지공단 이사장은 "이번 협약은 중소기업 근로자의 소중한 퇴직연금을 더욱 안전하게 보호하기 위한 공적 협력의 출발점"이라며 "예금보험공사와 긴밀히 협력해 국민이 안심하고 퇴직연금을 맡길 수 있는 환경을 조성하고, 일하는 사람들의 안정적인 노후를 든든하게 뒷받침하겠다."라고 밝혔다.
sheep@newspim.com