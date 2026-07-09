안전보건공단, 발전 4사와 협력업체 산업재해 예방 협력 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국산업안전보건공단은 9일 발전4사와 전력산업 산재예방 협약을 맺었다
- 이번 협약은 발전사·협력업체 간 안전보건 상생협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다
- 도급·위험공종 교육·합동점검·성과측정 등으로 중소 협력사 안전역량을 높이기로 했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업안전보건공단은 발전 4사와 협력업체 산업재해 예방 및 안전문화 확산을 위한 협력에 나선다.
안전보건공단은 9일 경기 고양 킨텍스 제2전시장에서 한국중부발전·한국서부발전·한국남부발전·한국남동발전 4곳과 '전력산업 산재예방 및 안전보건 상생협력 체계 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
최근 산업계 전반에서 대형사고가 연달아 발생한 가운데, 협약은 발전사와 협력업체 간 안전보건 상생협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.
공단에 따르면 발전 사업은 대규모 설비와 고위험 공정이 집중돼 있어 실효성 있는 재해예방이 중요하다. 협약 참여 기관은 기관 간 협력체계를 지속적으로 강화하고, 중소 협력사의 안전보건 역량을 높여 전력산업 전반의 안전 수준을 한 단계 높인다는 취지다.
협약에 따르면 각 기관은 전력산업 노동자 산업재해 예방을 위해 ▲도급 및 수급업체 대상 안전보건체계구축 교육 지원 ▲발전사 소속 직원의 안전의식 고취를 위한 체험교육 지원 ▲사고 위험이 높은 위험공종에 대한 합동점검 실시 ▲현장 특성을 반영한 맞춤형 산업안전보건 교육자료 개발 ▲안전활동 이행력을 높이기 위한 성과 측정 및 관련 제도 정착을 위해 협력한다.
김현중 공단 이사장은 "국가 기간산업인 전력분야의 안전은 우리 사회 전체의 안전과 직결된다"며 "이번 협약을 통해 발전사들과 긴밀히 협력해 현장의 위험요인을 제거하고 안전한 일터를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com