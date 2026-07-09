우체국에서 대출받고, 지방-인터넷은행 공동대출 '첫발'

AI 핵심 요약beta
- 금융위원회가 9일 지역금융 간담회에서 생활밀착형 금융 강화 방안을 발표했다
- 20일부터 우체국 20곳에서 시중은행 개인신용대출 상담·약정을 제공하고 우대금리를 적용한다
- 지방은행·인터넷은행 공동대출과 취약계층 상생보험 확대 등으로 지역 중소기업과 서민금융 지원을 강화한다
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우체국 은행대리업 7월 20일 시범운영… 20개소 대출 상담·약정
지방-인터넷은행 공동대출 모델 도입… 금융 문턱 낮춘다
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 지역 금융 소외 현상을 해소하고 지방 민생경제의 회복을 돕기 위해 '생활밀착형 금융 정책'에 속도를 낸다. 은행 점포가 사라진 금융 사각지대에 우체국을 활용한 대출 서비스를 도입하고, 지방은행과 인터넷은행의 협업을 통해 지역 중소기업의 자금난 해소에 나선다.
이억원 금융위원장은 9일 전북지방중소벤처기업청에서 '제6차 포용적 금융 대전환 회의 겸 지역금융 간담회'를 열고, 이 같은 내용을 골자로 한 지역경제 활성화 방안을 발표했다.
◆우체국이 '은행 창구'로…20일부터 20개소 시범사업
가장 눈에 띄는 변화는 '은행대리업'의 시범운영이다. 디지털 전환 가속화로 은행 점포가 급감하면서 농어촌 고령층의 금융 접근성이 현저히 떨어진 문제를 해결하기 위함이다.
오는 20일부터 전국 20개 총괄우체국에서는 주요 시중은행(국민·신한·우리·하나)의 개인신용대출 상담 및 약정 업무가 가능해진다. 소비자는 우체국을 방문해 은행별 심사 결과를 비교한 뒤 최적의 대출 상품을 선택할 수 있다. 사실상 오프라인 '대출비교플랫폼' 역할을 우체국이 수행하는 셈이다. 특히 포용적 금융의 취지에 따라 대다수 참여 은행은 0.2%p 수준의 우대금리를 제공한다.
◆'지방은행-인터넷은행' 공동대출, 생산적 금융 확대
지방 중소기업과 소상공인을 위한 '공동대출' 모델도 마련됐다. 인터넷은행의 우수한 디지털 플랫폼과 지방은행의 지역 밀착형 심사 역량을 결합하는 방식이다.
소비자가 인터넷은행 앱을 통해 대출을 신청하면, 두 은행이 공동으로 심사를 거쳐 대출을 실행한다. 인터넷은행의 낮은 조달비용을 활용해 금리 부담을 낮추고, 영업망이 부족한 지방은행의 채널을 다각화하는 '1석 3조'의 효과가 기대된다. 금융위는 7월 중 혁신금융서비스 지정 여부를 검토한 뒤 2027년 내 본격적인 출시를 목표로 하고 있다.
◆'사람 살리는 보험'… 취약계층 상생 강화
보험업권은 지자체와 연계한 '상생보험' 사업을 고도화한다. 특히 독거노인 등 취약계층을 위해 상해보험과 헬스케어 서비스를 패키지로 제공하는 사업을 추진한다. 또한, 기후변화와 보이스피싱 등 메가트렌드에 대응하는 취약계층 보장 상품을 확충하고, 정책서민금융과 연계해 재기를 돕는 선순환 체계를 구축할 방침이다.
NH농협금융지주 역시 향후 5년간 15.3조 원 규모의 포용금융 공급 계획을 밝히며 지역 금융 지원에 힘을 보탰다.
◆"지역 자금이 생산적 부문으로 흘러야"
이억원 금융위원장은 이날 회의에서 "지방금융의 핵심은 지역과의 밀착성"이라며 "지역주민과 중소기업·소상공인이 일상 속에서 변화를 체감할 수 있는 '생활밀착형 금융'을 정착시키겠다"고 강조했다.
간담회에 참석한 지역 소상공인 단체들은 은행대리업 지역 확대와 법인대출 허용 등을 건의했다. 이에 금융위는 현장의 목소리를 정책에 즉각 반영해 실제 자금 공급이 원활히 이뤄지도록 관계기관과 면밀히 검토할 계획이다.
dedanhi@newspim.com