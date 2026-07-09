동해해경 3018함, 북태평양 공해 IUU 감시 출항…한·미 첫 '쉽라이더' 공동작전

AI 핵심 요약beta
- 동해해양경찰서 3018함이 10일 북태평양 불법조업 감시 임무 출항했다
- 3018함은 14일 북태평양 진입해 승선검색과 CMM 준수 여부를 집중 점검한다
- 미국 해안경비대와 KCG 쉽라이더 프로그램으로 합동단속을 실시하며 해양 생태계 보전과 국익 확대를 목표로 했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해해양경찰서 소속 3018함이 북태평양 공해상 불법조업(IUU) 감시 임무 수행을 위해 오는 10일 출항한다.
9일 해양경찰청에 따르면 이번 임무는 공해상 해양 질서 확립과 지속 가능한 수산자원 보호를 위한 것으로 지난해에 이어 2년 연속 추진된다.
3018함은 오는 14일 북태평양 수역에 진입해 조업 선박을 대상으로 현장 승선검색을 실시하고 북태평양수산위원회(NPFC)의 보전관리조치(CMM) 준수 여부를 집중 점검할 계획이다.
특히 올해는 'KCG 쉽라이더(Shiprider)' 프로그램이 처음 도입돼 미국 해안경비대(USCG) 요원이 함께 승선, 공동 항해와 합동 단속을 수행한다. 이는 공해상 불법조업 대응을 위한 한·미 협력 강화 사례로 평가된다.
해경은 이번 작전을 통해 공해상 무허가 조업, 어획물 미보고, 금지어구 사용 등 주요 위반행위를 중점 단속할 방침이다.
지난해는 3016함이 7월 21일부터 8월 6일까지 북태평양 공해상에서 5척을 검문해 총 11건의 위반사항을 적발하는 성과를 거둔 바 있다.
출항에 앞서 열리는 환송식에는 동해지방해양경찰청 전담직무대리를 비롯한 주요 지휘부가 참석해 장기간 원해 작전에 나서는 승조원들을 격려할 예정이다.
장인식 해양경찰청장 직무대행은 "이번 순찰은 단순한 법집행을 넘어 해양 생태계 보전과 국익 확대를 위한 중요한 임무"라며 "원해작전 역량을 지속적으로 강화하고 국제사회에서 책임 있는 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.
한편 3018함은 약 20일간의 임무를 수행한 뒤 오는 30일 동해시 해경 전용부두로 귀항할 예정이다.
onemoregive@newspim.com