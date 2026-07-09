7월 평균 고속도로 빗길 사고 1928건…장거리 졸음운전도 위험

7월 고속도로, 빗길·졸음운전 '동시 경고'

도로공사 "폭우 땐 50% 감속"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 여름 이동이 본격화되는 7월 고속도로에 기상 악화와 장거리 운전이라는 이중 위험이 커지고 있다.

사고 사례 [사진=한국도로공사]

9일 한국도로공사에는 여름철 결과 폭우와 강풍 등 다양한 위험 요인으로 인해 대형 사고가 발생할 가능성이 높은 만큼 운전자들의 각별한 주의가 필요하다고 밝혔다.

최근 3년간(2023~2025년) 월별 강수량을 분석한 결과 7월에는 연중 가장 많은 378mm의 비가 15일 내린 것으로 나타났다. 빗길 교통사고로 인한 인명손실도 6월 0.7명, 7월 1.3명, 8월 3.3명으로 장마철과 휴가철이 겹치는 여름철 내내 증가세를 보였다.

지난 5년간 고속도로에서 발생한 빗길 교통사고는 1928건으로 전체 교통사고의 3.2% 수준이었다. 교통사고 100건당 사망자 수를 의미하는 치사율은 4.7명으로, 맑은 날 치사율 3.4명보다 약 1.4배 높았다. 빗길 사고는 발생 건수 비중은 크지 않지만 한 번 사고가 나면 대형 사고로 이어질 가능성이 높은 셈이다.

실제로 지난해 7월 영동선 여주휴게소 부근 인천 방향 2차로에서 주행 중이던 차량이 타이어 파손 등 차량 결함으로 중심을 잃고 미끄러지는 사고가 발생했다. 이 과정에서 차량이 갓길 방음판을 충격했고 운전자가 차량 밖으로 이탈했으며 적재함이 분리됐다. 이 사고로 1명이 숨지고 2명이 경상을 입었다.

빗길 교통사고를 예방하기 위해서는 출발 전 차량 점검이 중요하다. 타이어 마모 상태를 확인하고 원활한 배수를 위해 공기압을 평소보다 10% 이상 높여 주입하면 수막현상을 방지하고 고속 주행 시 제동거리를 줄일 수 있다. 수막현상은 물에 젖은 노면을 고속으로 주행할 때 타이어와 노면이 제대로 접촉하지 않아 차량 조종이 어려워지는 현상이다.

운행 중에는 평소보다 20% 이상 감속해야 한다. 폭우가 내릴 때는 50% 이상 속도를 줄이고 차간거리를 평소보다 2배 이상 확보해야 한다. 물이 고인 구간은 저속으로 통과하되 멈추지 않고 지나가야 하며, 브레이크를 여러 번 나눠 밟는 등 안전수칙을 지켜야 한다.

7월은 여름 휴가철을 맞아 교통량이 급증하는 시기인 만큼 장거리 운전에 따른 주의도 요구된다. 장시간 운전으로 인한 피로 누적은 졸음운전으로 직결되기 쉽고, 휴식 없는 장거리 운전은 사고 위험을 키울 수 있다.

최근 3년 평균 기준 7월 전체 사망 사고 사망자 12명 가운데 졸음 및 주시태만으로 인한 사망자는 10명으로 83%를 차지했다. 장거리 운행으로 피로가 쌓이는 데다 에어컨을 내기순환 모드로 장시간 켠 채 창문을 닫고 주행하면 차량 내부 이산화탄소 농도가 높아져 졸음이 쉽게 유발될 수 있다.

밀폐된 차량 안에서 내기순환 모드만 사용할 경우 이산화탄소 농도는 30분 만에 600ppm(백만분의 1)에서 5000ppm까지 급증할 수 있다. 이산화탄소 농도가 2000ppm을 넘으면 졸음과 두통, 집중력 저하가 발생한다.

2025년 7월 당진대전선 신양나들목 부근 2차로에서는 졸음운전 차량이 전방에 정차 중이던 차량과 하차해 있던 운전자를 충격하는 사고가 발생했다. 이후 사고 차량의 트랙터와 트레일러가 분리돼 1·2차로 사이에 정차했고, 뒤따르던 차량이 분리된 트레일러 측면을 재차 충격하는 연쇄 사고로 이어졌다. 이 사고로 2명이 숨지고 1명이 경상을 입었다.

졸음운전을 예방하기 위해서는 주기적으로 창문을 열어 환기해야 한다. 피로를 느끼거나 2시간 이상 연속 운전할 경우 가까운 휴게소나 졸음쉼터에서 충분한 휴식을 취해야 한다.

도로공사 관계자는 "장마와 휴가철이 겹치는 7월은 빗길 사고와 졸음운전 위험이 동시에 높아지는 시기"라며 "출발 전 타이어 등 차량 점검을 미리 마치고 운행 중에는 감속운전과 충분한 휴식으로 안전한 여름 휴가를 보내시길 바란다"고 당부했다.

도로공사는 올해 5월 15일부터 10월 10일까지를 '여름철 풍수해 대책 기간'으로 지정하고 취약시설을 점검하고 있다. 지난해 발생한 보강토 옹벽 붕괴사고를 분석해 전국 모든 보강토 옹벽에 대한 특별점검을 마쳤으며, 운전자 안전 확보에 나섰다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 여름철 고속도로에서 운전자가 특히 주의해야 하는 이유는 무엇인가요?

A. 여름철에는 장마로 인한 폭우와 강풍, 휴가철 교통량 증가, 장거리 운전에 따른 졸음운전 위험이 함께 커지기 때문입니다. 한국도로공사는 빗길 사고와 졸음운전이 대형 사고로 이어질 수 있어 운전자의 각별한 주의가 필요하다고 밝혔습니다.

Q. 빗길 교통사고는 맑은 날보다 얼마나 위험한가요?

A. 지난 5년간 고속도로 빗길 교통사고는 1928건으로 전체 사고의 3.2% 수준이었지만, 치사율은 100건당 4.7명이었습니다. 이는 맑은 날 치사율 3.4명보다 약 1.4배 높은 수준입니다.

Q. 빗길 사고를 막기 위해 출발 전에는 무엇을 점검해야 하나요?

A. 출발 전에는 타이어 마모 상태와 공기압을 확인해야 합니다. 도로공사는 원활한 배수를 위해 공기압을 평소보다 10% 이상 높여 주입하면 수막현상을 방지하고 고속 주행 시 제동거리를 줄이는 데 도움이 된다고 설명했습니다.

Q. 비가 올 때 운전 중 지켜야 할 안전수칙은 무엇인가요?

A. 우천 시에는 평소보다 20% 이상 감속하고, 폭우가 내릴 때는 50% 이상 속도를 줄여야 합니다. 차간거리는 평소보다 2배 이상 확보해야 하며, 물이 고인 구간은 저속으로 멈추지 않고 통과하고 브레이크는 여러 번 나눠 밟는 것이 좋습니다.

Q. 7월에 졸음운전 위험이 커지는 이유는 무엇인가요?

A. 여름 휴가철 장거리 운전으로 피로가 쌓이고, 에어컨을 내기순환 모드로 오래 켜면 차량 내부 이산화탄소 농도가 높아져 졸음이 쉽게 유발될 수 있습니다. 최근 3년 평균 기준 7월 전체 사망 사고 사망자 12명 가운데 졸음 및 주시태만으로 인한 사망자는 10명으로 83%를 차지했습니다.

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