오리엔트정공, 유상증자 납입 완료

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트정공이 9일 289억 유상증자 납입을 완료했다.
- 조달 자금은 친환경차 부품 생산설비 투자에 전액 투입한다.
- 내년 하반기까지 생산라인 증설해 디퍼렌셜 어셈블리 생산능력을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 부품 제조업체 오리엔트정공이 친환경 자동차 부품 수주 확대에 대응하기 위해 289억9750만원 규모의 제3자배정 유상증자 납입을 완료했다고 9일 밝혔다. 이번 유상증자로 발행된 신주는 총 250만주이며, 최대주주인 오리엔트의 특수관계사 오리엔트바이오가 전량 인수했다.
회사에 따르면 최근 친환경 자동차용 핵심 부품 수주를 지속적으로 확대하고 있다. 현재 확보한 수주 물량을 바탕으로 중장기적인 공급 확대가 예상됨에 따라 생산능력 확충을 위한 투자에 나섰다. 조달한 자금은 친환경 자동차 부품 생산을 위한 신규 설비 투자에 전액 투입된다.
오리엔트정공은 올해부터 내년 하반기까지 생산라인 증설과 자동화 시스템 구축을 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 생산성과 품질 경쟁력을 높이고 확보한 수주 물량에 안정적으로 대응한다는 방침이다. 설비투자 완료 후에는 주력 제품인 디퍼렌셜 어셈블리(Diff Ass'y)의 생산능력이 확대될 것으로 예상된다.
오리엔트정공 관계자는 "이번 유상증자는 친환경 자동차 시장 확대에 발맞춰 생산능력을 선제적으로 확보하기 위한 전략적 투자"라며 "신규 설비투자를 차질 없이 추진해 고객사의 신뢰에 부응하고 안정적인 공급체계를 구축하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com