경기주택도시공사, 판교 입주기업 중 미국 현지 투자사 대상 투자유치 활동 지원

AI 핵심 요약beta
- 경기주택도시공사가 9일 2026 GH 베이스캠프 참여기업을 다음달 3일까지 모집한다고 밝혔다
- 판교 테크노밸리 첨단기업을 대상으로 실리콘밸리 방문 및 TechCrunch Disrupt 2026 참여 기회를 제공한다
- 선정된 5개사는 항공·숙박 등 지원과 국내 사전 코칭 후 현지 투자유치 IR을 진행한다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 '2024, 2025 GH 베이스캠프' 성과를 바탕으로 '2026 GH 베이스캠프'에 참여할 기업을 다음 달 3일까지 모집한다고 9일 밝혔다.
'GH 베이스캠프'는 판교 입주기업 중 해외 진출을 희망하는 기업들에게 미국 현지에서 글로벌 투자사들을 대상으로 투자유치 활동을 지원하는 사업이다.
특히 올해는 미국 샌프란시스코에서 열리는 대규모 글로벌 컨퍼런스인 'TechCrunch Disrupt 2026' 행사에 참여한다.
참여 기업들은 기업설명회는 물론 글로벌 네트워크 형성 등 기업별 타깃시장에 적합한 글로벌 투자유치 기회를 얻게 된다.
이번 '2026 베이스캠프'는 판교 제1·2테크노밸리에 소재지를 두고 있는 인공지능(AI), 로보틱스, 모빌리티, 바이오·헬스 등 첨단 기업을 대상으로 진행된다.
공사는 심사를 거쳐 최종 5개 사를 선발할 계획이다.
선정된 기업에는 항공료, 숙박비, 교통비, 현지 프로그램 참여 기회 등이 기본으로 제공된다.
성과를 극대화 하기 위해 국내에서 약 2달 동안 글로벌 액셀러레이터와 1대1 코칭, 글로벌 전략 수립 등 사전 프로그램을 이수하게 된다.
이어 10월 7일부터 16일까지 미국 실리콘밸리를 방문해 글로벌 투자사들을 대상으로 기업설명(IR)을 진행할 예정이다.
김용진 GH 사장은 "참여 기업들이 다채로운 투자유치 활동과 글로벌 투자자와의 긴밀한 협력을 바탕으로 세계 시장에서 영향력 있는 혁신 기업으로 성장하기를 기대한다"며 "앞으로도 판교 테크노밸리가 글로벌 비즈니스 중심지로 도약할 수 있도록 GH가 든든한 디딤돌 역할을 다하겠다"고 전했다.
'2026 GH 베이스캠프' 참여기업 모집과 관련한 자세한 내용과 신청조건은 GH 홈페이지에서 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com