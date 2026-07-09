"댕댕이도 시원하게"…대전반려동물공원 물놀이장 23일 개장

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 23일부터 8월 9일까지 반려견 물놀이장을 운영했다
- 물놀이장은 체고 기준 소·중·대형견 3구역으로 나눠 사전예약제로 무료로 이용하게 했다
- 이용객은 샤워용품 등을 직접 준비해야 하며 자세한 사항은 대전동물보호사업소 누리집에서 안내했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 동물보호사업소가 오는 23일부터 8월 9일까지 대전반려동물공원 다목적광장에서 '반려동물과 함께하는 물놀이장'을 운영한다고 9일 밝혔다.
물놀이장은 매주 월요일을 제외하고 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 반려동물 체급에 따라 소형견, 중형견, 대형견 구역을 나눠 수영장 3개소를 설치한다.
소형견은 체고 25㎝ 미만, 중형견은 25㎝ 이상 40㎝ 미만, 대형견은 40㎝ 이상으로 구분한다. 수영장 규모는 각각 7×10m다.
일일 운영 횟수는 소형견과 중형견 수영장이 각각 7회, 대형견 수영장은 5회다. 1회 이용 시간은 75분이다. 회당 입장 가능 마릿수는 소형견 10마리, 중형견 7마리, 대형견 5마리로 제한된다.
이용은 '대전OK예약서비스'를 통한 사전 예약제로 운영된다. 보호자 1명당 반려동물 1마리만 예약할 수 있으며, 다견 가정은 반려동물별로 보호자를 동반해 각각 예약해야 한다. 이용 요금은 무료다.
예약은 운영 주차별로 순차 접수한다. 1주 차인 7월 23~26일 이용분은 7월 13일부터, 2주 차인 7월 28일~8월 2일 이용분은 7월 20일부터, 3주 차인 8월 4~9일 이용분은 7월 27일부터 예약할 수 있다.
보호자도 반려동물과 함께 물놀이장에 입장할 수 있다. 다만 보호자용 샤워실은 없으며, 반려동물 샤워용품과 수건, 구명조끼 등은 이용자가 직접 준비해야 한다. 물놀이 후 목욕과 건조가 필요한 경우 반려동물문화센터 1층 펫샤워실을 유료로 이용할 수 있다.
회차별 운영시간 등 자세한 내용은 대전동물보호사업소 누리집과 대전OK예약서비스에서 확인하면 된다. 문의는 대전동물보호사업소 반려동물과로 하면 된다.
nn0416@newspim.com