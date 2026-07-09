전남광주특별시 '반도체 산업지원단' 신설…"삼성·SK 투자 뒷받침"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 9일 반도체 산업지원단을 출범했다.
- 산업지원단은 반도체 전략위원회 실행 조직으로 손두영 국장이 단장을 맡았다.
- 민형배 시장과 송형곤 의장은 원스톱 지원과 조례·예산으로 반도체 산업 성장을 뒷받침하겠다고 밝혔다.
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민형배 "압도적 성장의 기회 제대로 잡아야"
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 삼성전자와 SK하이닉스의 800조원 규모의 반도체 투자 계획을 뒷받침할 '산업지원단'을 출범시켰다.
9일 전남광주특별시 서구 광주시청사 3층 반도체 산업지원단 사무실 앞에서 현판식이 열렸다.
행사장에는 민형배 시장을 비롯해 송형곤 의장, 정은승 반도체 전략위원장, 한상원 광주상의 회장, 신명균 전남경총회장 등 10여명이 참석했다.
산업지원단은 반도체 전략위원회를 뒷받침하는 전담 실행 조직이다. 3~4개 팀으로 구성될 것으로 보이며 단장은 손두영 인공지능산업국장이 맡는다.
민 시장은 "부지 조성, 인허가, 전력, 용수, 인재 양성, 정주여건, 기업 맞춤형 지원 등 전 과정을 원스톱으로 지원하게 될 것"이라고 말했다.
이어 "복잡한 절차 때문에, 예상하지 못한 장애물 때문에 사업이 지연되는 일은 없도록 지원단이 확실하게 열어주시기를 바란다"고 당부했다.
특히 "전남광주의 천년의 역사를 새롭게 쓸 거대한 기회가 다가와 있다"며 "이 기회를 확실히 잡아야 압도적 성장이 가능해진다"고 강조했다.
송 의장은 "대한민국 최초 통합의회가 가장 먼저 처리한 안건이 반도체 전략 투자 지원 조례였다"며 "이는 미래 성장동력과 양질의 일자리 창출을 위한 의회의 첫 약속이자 실천"이라고 말했다.
그러면서 "앞으로도 정책과 예산을 통해 반도체 산업 성장을 지속적으로 뒷받침하겠다"며 "기업이 찾고 싶은 지역, 산업 생태계가 뿌리내리는 지역을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com