새마을금고, 'MG우리동네' 출범…지역 복지시설 환경개선 지원

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회는 9일 지역 환경개선 브랜드 MG우리동네를 출범했다고 밝혔다
- MG우리동네는 복지시설·경로당 등 취약계층 이용시설 환경개선 사업을 하나의 브랜드로 통합한 것이다
- 올해 MG우리동네를 통해 전국 50여개 사회복지시설과 경로당 환경개선을 지원할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 지역사회 환경개선 사회공헌 브랜드 'MG우리동네'를 출범했다고 9일 밝혔다.
MG우리동네는 지역사회 복지시설과 경로당 등 취약계층이 이용하는 시설의 환경개선 사업을 통합한 브랜드다. 새마을금고중앙회는 지난 3일 경기도 포천에 위치한 중증장애인 요양시설 '생수의 집'에서 제1호 현판식을 열었다.
새마을금고는 그동안 자립준비청년 주거시설과 지역 갤러리 등 다양한 지역사회 인프라 개선 사업을 추진해왔다. 다만 사업이 개별적으로 운영되면서 정체성과 연속성이 부족하다는 한계가 있었다.
이에 기존 사업을 MG우리동네 브랜드로 통합해 사업의 정체성을 강화하고 지속 가능한 사회공헌 지원 체계를 구축하기로 했다.
올해는 MG우리동네 사업을 통해 사회복지시설 40곳과 경로당 13곳 등 전국 50여 개 시설의 환경개선을 지원할 계획이다.
김인 새마을금고중앙회장은 "MG우리동네 출범은 새마을금고 사회공헌을 하나의 브랜드로 통합해 지역사회에 보다 체계적으로 지원하기 위한 첫걸음"이라며 "앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 안전하고 쾌적한 지역환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com