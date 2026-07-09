'왕사남' 유해진·장항준 감독, 모바일 게임 '열혈강호: 넥스트' 모델 발탁

AI 핵심 요약beta
- 유해진과 장항준이 9일 모바일 게임 열혈강호 넥스트 모델로 발탁됐다.
- 두 사람은 제작발표회 콘셉트 영상에서 차기작을 소개하며 실제 영화 행사 같은 몰입감을 선사했다.
- 영상 말미에 차기작이 게임으로 밝혀지는 반전이 공개됐고, OST 라이즈 어게인을 선공개하며 기대감을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 영화 '왕과 사는 남자(왕사남)'에서 호흡을 맞춘 배우 유해진과 장항준 감독이 게임 모델로 발탁됐다.
9일 모바일 게임 '열혈강호: 넥스트'의 공식 유튜브 채널과 네이버 게임 라운지에는 유해진, 장항준 감독이 함께한 영상이 게재됐다.
이번 영상은 유해진과 장항준이 제작발표회를 갖는 콘셉트로 꾸며졌다. 영화 '왕사남'를 통해 증명된 두 사람의 케미스트리와 차기작에 대한 대중의 궁금증을 영상에 자연스럽게 녹여냈다.
영상 속 두 사람은 기자들의 질문에 답하며 차기작을 소개한다. 수많은 플래시 세례 속에서 진중한 표정으로 차기작을 설명하는 유해진과 장항준의 자연스러운 연기는 실제 영화 제작발표회에 와 있는 듯한 몰입감을 안긴다.
말미에는 두 사람이 소개한 차기작의 정체가 게임으로 드러나는 반전이 펼쳐진다. 예상치 못한 전개는 보는 이들에게 유쾌한 웃음을 자아내고, 정식 출시를 앞둔 게임에 대한 호기심을 높이고 있다.
유해진과 장항준이 광고 모델로 발탁된 이 게임은 지난 2일 첫 오리지널 사운드 트랙(OST)이자, 박다혜가 가창한 '라이즈 어게인(RISE AGAIN)'을 공개한 바 있다.
alice09@newspim.com