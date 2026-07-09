DB손보, KS-SQI 2관왕…장기보험 6년·車보험 2년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험은 9일 KS-SQI 평가에서 장기·자동차보험 부문 1위를 했다고 밝혔다다.
- DB손해보험은 장기보험 6년·자동차보험 2년 연속 1위를 기록하며 고객 중심 서비스 경쟁력을 입증했다.
- DB손해보험은 고객중심·금융취약계층·디지털 서비스 강화로 서비스 품질을 높이고 소비자보호 체계를 강화해왔다다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 한국표준협회가 주관하는 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 평가에서 장기보험과 자동차보험 부문 1위를 차지했다고 9일 밝혔다.
KS-SQI는 고객이 상품과 서비스 이용 경험을 직접 평가해 기업의 서비스 품질 수준을 측정하는 지표다. 올해 평가는 31개 업종, 119개 기업과 72개 지방자치단체를 대상으로 진행됐으며 전문성, 신뢰성, 친절성, 적극성, 편리성 등 서비스 전반을 종합적으로 평가했다.
DB손해보험은 이번 평가에서 장기보험과 자동차보험 부문 모두 단독 1위를 기록했다. 장기보험 부문은 6년 연속, 자동차보험 부문은 2년 연속 1위를 이어가며 고객 중심 서비스 경쟁력을 입증했다.
DB손해보험은 1996년 고객만족경영을 선포한 이후 고객중심경영을 핵심 경영철학으로 삼고 있다. 소비자평가단과 대학생 서포터즈 등을 운영하며 고객 접점 서비스 품질을 개선하고, 고객의 소리(VOC) 분석을 기반으로 상품과 서비스 개선 활동을 확대해왔다.
금융소비자 보호 체계도 강화하고 있다. 소비자보호실장 제도와 민원 발생 조기경보제 등을 운영해 고객 불편을 사전에 예방하고 있으며, 외국인을 위한 3자 순차통역 서비스와 고령 고객 전담 콜센터 등 금융취약계층을 위한 서비스도 확대하고 있다.
디지털 서비스 경쟁력도 높이고 있다. 사고 접수부터 보상까지 전 과정을 디지털화해 고객 편의성과 처리 속도를 개선했으며, 모바일 기반 실시간 보상 진행 조회와 간편 서류 제출 서비스 등을 제공하고 있다. 빅데이터와 인공지능(AI) 기반 분석을 활용한 고객 맞춤형 상품과 서비스도 확대하고 있다.
DB손해보험 관계자는 "이번 KS-SQI 장기보험, 자동차보험 동시 1위 달성은 고객 여러분께서 보내주신 신뢰와 성원의 결과라는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 고객이 가장 신뢰하는 보험회사가 되기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com