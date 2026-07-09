이동철 여신협회장 첫 CEO 간담회…"신기술금융 제도개선 지원"

AI 핵심 요약beta
- 여신금융협회가 9일 신기술금융회사 CEO와 간담회를 열어 업권 발전 방향을 논의했다.
- 참석자들은 모험자본 공급 확대를 위한 투자 관련 제도개선과 투자자 보호 강화 필요성을 강조했다.
- 협회는 제도개선·전문인력 양성·네트워크 강화로 신기술금융업권 지원을 확대하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 여신금융협회가 금융감독당국과 신기술금융회사 대표이사들을 초청해 업권 발전 방향을 논의했다. 이동철 여신금융협회장 취임 후 처음 열린 여신금융업권 CEO 간담회로, 신기술금융업의 모험자본 공급 확대와 투자 관련 제도개선 필요성이 주요 의제로 다뤄졌다.
여신금융협회는 9일 서울 중구 더플라자호텔에서 '금융감독당국 초청 신기술금융회사 대표이사 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회에는 금융감독원 이진 중소금융 부원장보와 신기술금융회사 대표이사 50명, 이동철 여신금융협회장 등이 참석했다. 참석자들은 신기술금융업권의 건전한 발전 방향과 위상 강화 방안 등을 논의했다.
이진 부원장보는 이날 간담회에서 "신기술금융업권의 건전한 발전을 위해서는 최근 산업환경 변화에 부합하는 투자 관련 제도개선과 투자자 보호 장치가 중요하다"며 "국내 벤처투자시장의 큰 축을 담당하는 신기술금융업권이 모험자본 공급을 확대할 수 있도록 제도적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.
간담회에 참석한 김지원 아주아이비투자 대표이사는 "신기술금융회사가 민간 모험자본 공급을 지속적으로 확대할 수 있도록 투자 관련 제도개선이 꼭 필요한 시기에 열린 유익한 간담회"라며 "신임 이동철 회장이 신기술금융업권의 든든한 구심점 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 말했다.
이동철 여신금융협회장은 "신기술금융회사는 올해 1분기에만 중소·벤처기업 등에 1조7000억원을 투자하는 등 정부의 생산적금융 활성화 기조에 맞춰 창업·혁신기업의 성장 사다리 역할을 충실히 수행하고 있다"고 말했다.
이어 "협회 차원에서도 회원사의 현장 목소리를 토대로 투자 확대를 위한 제도개선, 전문인력 양성을 위한 교육 기능 제고, 대내외 네트워크 강화 등 업권 지원을 지속적으로 강화할 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com