광명시, 경기도 미세먼지 저감 평가서 '우수'...5년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 9일 경기도 주관 미세먼지 저감 평가에서 5년 연속 수상했다
- 광명시는 공사장 비산먼지 점검과 노후 경유차 저공해화·친환경차 보급 등 생활권 미세먼지 관리에 힘써왔다
- 광명시 초미세먼지 농도는 2020년 22에서 2025년 18로 약 18% 감소하는 성과를 거뒀다
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 경기도가 주관한 '2026년 미세먼지 저감 우수 시·군 평가'에서 우수기관으로 선정되며 5년 연속 수상의 영예를 안았다고 9일 밝혔다.
시는 지난 2022년 '최우수', 2023년 '장려', 2024년 '우수', 2025년 '장려'를 받은 데 이어 올해 '우수' 기관에 이름을 올리며 미세먼지 저감 정책의 성과를 다시 한번 인정받았다.
광명시는 재개발·재건축 사업이 활발히 진행 중인 도시 여건을 고려해 생활권 미세먼지 관리에 행정력을 집중해 왔다. 공사장 비산먼지를 상시 점검하는 한편 노후 경유차 저공해화 사업과 친환경차 보급을 확대하며 대기질 개선에 힘썼다.
특히 대규모 정비사업 지역을 미세먼지 집중관리구역으로 지정하고 유동인구가 많은 버스정류장에 미세먼지 저감시설을 설치하는 등 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 사업도 꾸준히 펼쳤다.
이러한 노력의 결과로 광명시의 연평균 초미세먼지 농도는 지난 2020년 22㎍/㎥에서 2025년 18㎍/㎥로 약 18% 감소하는 성과를 거뒀다.
박승원 광명시장은 "5년 연속 수상은 시민의 건강을 최우선에 두고 흔들림 없이 추진해 온 환경정책의 결실"이라며 "앞으로도 생활권 곳곳의 대기환경을 세심하게 관리해 시민들이 안심하고 숨 쉴 수 있는 지속가능한 녹색도시를 만들겠다"고 말했다.
이번 평가는 경기도 내 31개 시·군을 대상으로 ▲기관장 관심도 ▲미세먼지 발생원 관리 ▲계절관리제 이행 실적 등 3개 분야 24개 세부 지표를 종합해 진행됐다.
1141world@newspim.com