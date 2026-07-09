손배찬 파주시장 "대추벌 성매매 집결지 해체 원칙 유지"

AI 핵심 요약beta
- 손배찬 파주시장이 9일 성매매 집결지 폐쇄를 유지하겠다고 밝혔다.
- 파주시는 용주골 표기를 대추벌로 바꾸고 갈등 최소화 절차를 추진했다.
- 시는 허위사실 유포에 단호히 대응하며 해체 정책을 가속화했다.
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 손배찬 경기 파주시장은 성매매 집결지 폐쇄 정책을 유지하고 집결지 해체에 대한 확고한 입장을 9일 밝혔다.
이날 시정 파악 업무 보고에서 손 시장은 "대추벌 성매매 근절이라는 목표는 추호의 흔들림 없는 불변의 원칙"이라며 "역대 어느 시장보다도 엄격하고 철저하게 법을 적용해 집결지 해체를 추진하겠다"고 말했다.
파주시는 이번 발표를 기점으로 기존에 사용되던 '용주골'이라는 용어 대신 '대추벌'로 변경 표기하기로 했다.
특정 지역에 대한 부정적인 이미지를 줄이고 파주시 전체의 이미지 제고와 주민의 명예를 회복하기 위한 조치다.
시는 성매매 집결지 해체 정책은 기존대로 추진함과 동시에 관련 갈등을 최소화하기 위한 공론화 절차를 추진하기로 했다.
손 시장은 "최근 성매매집결지 해체 정책 후퇴 의혹 제기가 신임 시장을 비방하고 시정을 흔들기 위한 의도적인 시도가 아닌지 우려된다"며 "허위 사실을 유포해 시정을 혼란스럽게 하는 행위는 단호히 대응하겠다"고 강조했다.
이어 "그동안 대추벌 성매매 근절을 위해 순수하게 헌신해 온 봉사자들과 공무원들이 동요하는 일은 결코 없어야 한다"며 "공무원과 봉사자를 법적으로 보호하고 안전을 확보하기 위해 반드시 관련 부서의 공식 일정과 방침에 맞춰 활동해달라"고 당부했다.
파주시는 지난 6일 반(反)성매매 시민 단체 관계자들과 공식 간담회를 시작으로 법적 하자가 없는 공식 절차에 맞춰 성매매 집결지 해체 정책을 가속화할 방침이다.
skyimhan@newspim.com