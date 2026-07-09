한국관광공사·국립공원공단, 국립공원 연계 관광 활성화 맞손

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사와 국립공원공단이 8일 국립공원 관광객 유치 협약을 체결했다
- 양 기관은 2028년까지 외국인 탐방객 300만명 달성을 목표로 K-트레킹 홍보·상품화·AI 서비스 협력을 추진한다
- 크리에이트립은 11월까지 5개 국립공원 대상 K-트레킹 챌린지를 운영하며 안전장비 무료 대여·굿즈 제공 이벤트를 진행한다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 국립공원공단과 지난 8일, 공사 본사에서 국립공원을 활용한 관광객 유치 및 지역관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 K-트레킹 수요 증가에 따라 내·외국인의 국립공원 방문을 확대하고 탐방 편의를 높이기 위해 마련됐다. 국립공원 외국인 탐방객 수는 2024년 약 89만 명에서 2025년 약 205만 명으로 늘어 전년 대비 약 132% 성장하면서, 트레킹이 한국 관광의 새로운 축으로 부상하고 있다.
양 기관은 2028년까지 국립공원 외국인 탐방객 300만 명의 달성을 목표로 ▲외국인 대상 국립공원 홍보 캠페인 전개 ▲공사 온오프라인(하이커 그라운드, 한국관광 통합플랫폼 'VISITKOREA' 등) 채널을 통한 국립공원 홍보 ▲해외박람회 및 K-관광로드쇼 연계 K-트레킹 상품화 ▲지역관광 활성화를 위한 AI 기반 서비스 운영 및 데이터 협업 등에 협력한다.
아울러 여행 플랫폼 크리에이트립(Creatrip)에서는 오는 11월까지 'K-트레킹 챌린지' 캠페인을 추진한다. 외래객 대상으로 설악산, 오대산, 북한산(서울·도봉분소), 경주 등 5개 국립공원을 선정해 안전장비 무료 대여 등 탐방 편의 서비스를 홍보한다. 또한, SNS를 통해 탐방 경험 공유 시 공사와 공단 캐릭터를 결합한 한정판 굿즈, 여행 플랫폼 포인트 지급 등을 통해 특별한 탐방 경험을 제공할 예정이다.
공사 박성혁 사장은 "최근 국내외 관광객들에게 K-트레킹이 새로운 관광콘텐츠로 주목받고 있다"라며, "이번 협약을 통해 K-트레킹이 지역을 찾을 수 있는 또 하나의 매력이 될 수 있도록 적극 홍보할 것"라고 말했다.
jyyang@newspim.com