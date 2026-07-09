서울AI재단, 이달 14일 '2026 서울 AI 행정혁신포럼' 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울AI재단은 9일 제2회 서울 AI 행정혁신포럼 개최를 밝혔다.
- 포럼은 14일 대한상공회의소서 열리고 공공 AI 혁신 사례와 협력 방안을 논의한다.
- 기조·글로벌·지자체 세션으로 공공부문 AI 전략과 도시 운영 혁신 사례를 공유한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울AI재단(이사장 김만기)은 '2026 제2회 서울 AI 행정혁신포럼'을 개최한다고 9일 밝혔다.
행사는 오는 7월 14일 오후 1시 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린다. 올해 포럼 주제는 '서울에서 만나는 AI 혁신의 미래, AI CITY SEOUL'으로, 국내외 AI 전문가와 전국 지자체 AI 담당자 등 500여명이 참석한다. AI 행정혁신 사례를 공유하고 글로벌 공공 AI 협력 방안을 논의할 계획이다.
관람은 무료며, 참가 희망자는 서울AI재단 누리집을 통해 사전 신청하면 된다. 포럼 현장에서 현장 접수도 가능하다.
포럼은 기조세션, 글로벌 세션, 국내 지자체 세션으로 구성된다. 기조세션에서는 아이하라 마사히로 일본 거브테크 도쿄 최고기술책임자(CTO)가 공공부문의 AI 역량을 조직 내부에 축적하고 운영하기 위한 전략을 발표한다.
이어 MIT 센서블시티랩·두바이 AI센터·싱가포르 IMDA 등 해외 주요 기관과 경기도 광주광역시·대구광역시 등 국내 지자체가 참여해 AI 기반 도시 운영과 공공서비스 혁신 사례를 공유할 방침이다.
김만기 서울AI재단 이사장은 "이번 포럼은 국내외 도시와 함께 공공 AI의 다음 단계를 논의하는 동시에 시민의 삶에 스며드는 AI 혁신의 방향성을 공유하기 위해 마련됐다"며 "도시의 AI 혁신 미래를 함께 모색할 시민과 전문가, 공공 AI 관계자들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
100wins@newspim.com