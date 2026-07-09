경력단절 여성 10명 중 6명, 출산·육아 후 재취업까지 평균 7.5년

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부는 9일 여성 경력단절 실태조사 결과를 발표했다
- 여성 절반 이상이 경력단절을 겪고 재취업까지 평균 7.5년 걸렸다
- 정부는 돌봄·근무환경 개선과 생애주기별 경력관리 지원을 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시간제 비중 급증·근로시간 감소…유연근무 수요 가장 높아
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 결혼·임신·출산 등으로 경력단절을 경험한 여성이 절반을 넘는 가운데 재취업까지 평균 7년 이상이 소요되는 것으로 나타났다.
성평등가족부는 9일 '2025년 여성의 경제활동 및 경력단절 실태조사' 결과를 발표했다.
해당 조사에 따르면 만 19세부터 54세까지 여성 8177명을 조사한 결과 전체의 56.7%가 생애 중 경력단절을 경험했다고 밝혔다.
경력단절 사유는 근로조건이 53.4%로 가장 많았고 결혼·임신·출산 등 생애사적 요인이 29.3%를 차지했다. 특히 결혼·출산 등으로 인한 경력단절의 경우 재취업까지 평균 7.5년(89.9개월)이 걸려 근로조건으로 인한 단절(1.7년)보다 훨씬 긴 것으로 나타났다.
경력단절 이후 노동시장 복귀 시 일자리 질도 낮아지는 경향이 확인됐다. 결혼·출산 등으로 경력이 단절된 여성의 첫 일자리 월평균 실질임금은 198만8000원으로 경력단절 당시 임금(248만5000원)의 80.0% 수준에 그쳤다. 이는 2022년(85.0%)보다도 5%포인트 하락한 수치다.
고용 형태 역시 불안정해진 것으로 나타났다. 경력단절 이후 첫 일자리에서 시간제 근로 비율은 7.2%에서 26.8%로 크게 증가했고 주 평균 근로시간은 41.9시간에서 35.7시간으로 줄었다. 사업체 규모도 축소돼 10인 미만 사업체 비중이 크게 늘었다.
이러한 변화 속에서 경력단절 여성들이 가장 중요하게 고려하는 조건은 '유연한 근무환경'(30.5%)으로 나타났다. 특히 20~30대에서는 해당 비율이 더 높게 나타나 일·가정 양립 가능성이 핵심 요인임을 보여줬다.
구직 과정에서의 어려움으로는 30대 이상 여성의 경우 '자녀 양육으로 인한 시간 부족'이 가장 큰 장애요인으로 꼽혔다. 육아휴직 후 직장에 복귀하지 못한 이유 역시 '믿고 맡길 양육자 부재'가 34.1%로 가장 높았다.
정책 수요 역시 뚜렷했다. 취업 여부와 관계없이 '일·생활 균형 강화'와 '돌봄 인프라 개선'이 가장 필요한 정책으로 꼽혔다. 청년층 여성은 직업·경력 정보 제공(33.0%)과 진로 설계 상담(30.4%)에 대한 요구가 높았다.
한편 여성 고용 구조에는 일부 긍정적 변화도 나타났다. 30인 이상 사업체 종사 비율은 2022년 23.7%에서 2025년 43.2%로 크게 증가했으며 정보통신업과 전문·기술 서비스업 진출도 확대됐다.
정부는 이번 조사 결과를 바탕으로 생애주기별 경력관리 지원을 강화할 방침이다. 청년층 대상 경력 설계 지원부터 재직 여성 상담, 직업교육훈련 고도화, 가족친화적 기업문화 확산까지 정책 범위를 넓힌다는 계획이다.
원민경 성평등가족부 장관은 "여성 고용정책은 단순한 취업 지원을 넘어 생애 전반에 걸친 경력관리와 지속 가능한 경제활동 지원으로 전환될 필요가 있다"며 "여성들이 경력단절 없이 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 맞춤형 직업훈련과 선제적 경력관리 지원을 강화하고, 일과 삶의 균형이 가능한 일터 문화가 확산될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com