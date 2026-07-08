이재각 진도군수, 첫 정례조회서 '진도 대전환' 제시

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 8일 첫 정례조회를 열고 '진도 대전환' 비전을 공유했다.
- 이재각 군수가 군민 중심 행정과 신뢰·소통 조직문화 구축을 강조했다.
- 인구 감소·AI 확산 대응 위한 행정 패러다임 전환과 적극행정·AI 활용을 주문했다.
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[진도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 진도군이 민선 9기 출범 이후 첫 정례조회를 열고 '진도 대전환' 비전을 공유했다.
진도군은 군청 대회의실에서 이재각 군수 취임 후 첫 정례조회를 개최했다고 8일 밝혔다.
이날 자리는 민선 9기 군정 운영 방향을 공유하고 군민 중심 행정에 대한 조직 내 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.
이재각 군수는 "행정의 주어는 군수가 아닌 군민"이라며 "군민이 체감할 수 있는 정책과 민원 행정에 집중해 달라"고 밝혔다. 이어 "직원들과 함께 해답을 찾고 신뢰와 소통 기반의 조직문화를 구축하겠다"며 "공직자가 자긍심을 갖고 일할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 강조했다.
정례조회 직후에는 '진도 대전환'을 주제로 한 직원 특강도 진행됐다. 이 군수는 인구 감소와 인공지능(AI) 확산 등 변화하는 환경을 언급하며 기존 행정 틀을 넘어서는 새로운 행정 패러다임 전환 필요성을 제시했다.
또 지역 성장동력 확보와 군민 삶의 질 향상을 위한 정책 방향을 공유하고 공직자의 적극 행정과 AI 활용 등 일하는 방식 혁신을 주문했다.
진도군은 앞으로 군민 체감형 정책과 민원 서비스 개선을 지속 추진하고 변화하는 행정 환경에 능동적으로 대응해 나갈 방침이다.
saasaa79@newspim.com