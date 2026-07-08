경기도교육청 '여름방학 집중 대입진학 상담의 달' 8월 한 달간 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 8일 여름방학 집중 대입진학 상담의 달을 운영한다고 밝혔다.
- 경기진학정보센터는 다음 달 화상 상담을 늘리고 8월 5일부터 11일까지 남부·북부에서 1대1 대면 상담을 진행한다.
- 도교육청은 진학지도리더교사 60명이 참여하는 맞춤형 상담과 대학입학정보박람회로 수험생 불안과 사교육비 부담을 줄이겠다고 했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 경기진학정보센터 주관으로 여름방학 기간 늘어나는 대입 수시전형 상담 수요에 대응하기 위해 '여름방학 집중 대입진학 상담의 달'을 운영한다고 8일 밝혔다.
도교육청에 따르면 경기진학정보센터는 다음 달 한 달간 연간 진행 중인 화상 상담 횟수를 확대 운영할 계획이다.
아울러 각 학교의 여름방학 기간인 8월 5일부터 11일까지는 '1대1 대면 상담'을 개설해 수험생들을 맞이한다. 대면 상담은 방문 수험생의 접근성을 고려해 남부(수원)와 북부(의정부)로 나눠 진행된다.
이번 대면 상담에는 학교 현장에서 진학지도를 담당하는 경기도 대입진학지도리더교사 60명이 참여해 축적된 데이터를 바탕으로 학생별 맞춤형 상담을 제공할 예정이다.
도교육청은 이번 집중 상담을 통해 다변화하는 대입 환경 속에서 수험생들의 입시 불안감을 해소하고 사교육비 부담을 완화해 공교육의 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김영숙 도교육청 중등교육과장은 "여름방학은 수험생들이 수시 지원 전략을 세우는 가장 중요한 시기인 만큼 이번 대입진학 상담이 많은 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 사교육비 경감과 수험생 맞춤형 진학지도를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
경기진학정보센터는 오는 11일과 18일 거점 교육지원청과 함께 남부(수원)와 북부(고양)에서 권역별 '2027학년도 대학입학정보박람회'를 개최해 학생과 학부모들에게 다양한 대입 정보를 추가로 제공할 예정이다.
1141world@newspim.com