전주시, 수요일 캐주얼데이 도입…유연한 공직문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 8일 매주 수요일 '캐주얼 데이'를 시행했다
- 편한 복장과 대중교통·자전거 이용으로 탄소중립 문화를 확산한다
- 시장·간부가 솔선수범하고 캠페인·인센티브로 참여를 독려한다
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조지훈 전주시장 솔선수범, 버스 출근 캐주얼데이 실천·공직사회 참여 유도
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 유연한 공직문화 조성과 대중교통 이용 활성화를 위해 이달부터 매주 수요일 '캐주얼 데이'를 운영한다고 7일 밝혔다.
'캐주얼 데이'는 직원들이 편안한 복장으로 근무할 수 있도록 해 업무와 출퇴근 스트레스를 줄이고 대중교통과 자전거 이용을 생활화해 탄소중립 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
시는 기존 수요일마다 운영 중인 '가족 사랑의 날'과 '대중교통 이용의 날'에 캐주얼 데이를 더해 직원들이 가벼운 옷차림으로 대중교통을 이용하는 문화를 정착시킨다는 계획이다.
복장 기준은 공무원 품위를 유지할 수 있는 단정한 차림으로 정장과 넥타이 대신 편안한 복장을 권장하며 과도한 노출이나 찢어진 청바지 등은 제한한다.
캐주얼데이 시행 첫날 조지훈 전주시장은 편안한 복장으로 시내버스를 이용해 출근하며 직접 실천에 나섰다.
시는 시장과 간부공무원이 솔선수범해 직원들의 자발적인 참여를 유도하고 공직사회 전반에 대중교통 이용 문화를 확산시켜 나갈 예정이다.
또한 간부공무원 릴레이 캠페인을 지속 추진하고 매월 대중교통 이용 우수 직원 10명을 선정해 복지포인트 2만원을 지급하는 등 참여 분위기 확산에도 힘쓸 방침이다.
조지훈 전주시장은 "우리가 특별해지는 도시는 일상의 작은 실천에서 시작된다"며 "공직자가 먼저 편한 복장으로 버스와 자전거 이용에 앞장서는 실천이 시민과 함께하는 지속가능한 교통문화로 이어지길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com